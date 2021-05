FEDERACIÓN SITECH CONVOCÓ A UN PARO CON CONCENTRACIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Será con una convocatoria en toda la provincia del Chaco.

Federación Sitech convocó a un paro y concentración para el próximo jueves 20 de mayo. «Frente al conflicto irresuelto que mantiene el Gobierno de la provincia con el sector docente producto de la deuda 2020, convocamos a medida de fuerza», aseguraron.

El paro será con una concentración en las Regionales Educativas de toda la provincia para «repudiar la implementación de medidas de corte autoritario como son los descuentos por días de paro y en solidaridad con los directivos, que por no delatar a los docentes huelguistas, fueron “castigados” con información sumaria».

«Al mismo tiempo se mantiene la modalidad de paro zonales toda vez que el gobernador visite una localidad para que la docencia pueda hacerse presente y mostrar al ejecutivo que la histórica lucha docente del 2021 continúa activa», explicaron desde el gremio.

«Tal lo ha demostrado la interpelación a la ministra, la educación pública no es una prioridad para este gobierno ya que no bastan declaraciones rimbombantes como las que pretendió instalar Torrente en la Legislatura, sino acciones concretas tendientes a recuperar el histórico vaciamiento y abandono al que han sometido a la escuela pública. En este sentido es alarmante el llamamiento que hizo la titular de la cartera educativa a los legisladores para que aprueben leyes que no se constituyan en derechos para los trabajadores, sino en instrumentos de ajustes para arremeter con todo contra cualquier derecho conquistado», manifestaron desde Federación Sitech.

Por último, instaron al Gobierno a «retomar el camino del diálogo y la negociación, convocando a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, entendiendo que es el espacio por excelencia para destrabar el conflicto con el sector, ya que el ejecutivo no puede desconocer que mantiene una deuda con todos los trabajadores de la educación».

«Señor gobernador y señora ministra, debieran reconocer que sin la docencia de pie ustedes no hubieran podido, desde el escritorio, garantizar la continuidad pedagógica en pandemia, ya que esta solo fue posible por la tarea titánica de toda la docencia. señora Torrente, no busque como lo hizo en la interpelación el victoreo de sus amigos diputados, que bien sabemos han hecho lo mismo en la gestión Soto y Mosqueda, siéntase reconocida el día que la docencia toda sea la que aplauda las políticas educativas y esto solo será posible cuando los trabajadores tengamos salarios dignos y una escuela pública pujante», finalizaron diciendo.

