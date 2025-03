FACUNDO MANES DENUNCIÓ A SANTIAGO CAPUTO POR AMENAZAS

«Es un hecho concreto que, un juzgado medianamente idóneo, medianamente serio, debería ordenar la indagatoria en no más de un mes. Que después ocurra o no ocurra, bueno, nosotros conocemos como funcionan los juzgados federales», detalló el letrado.

Sobre la denuncia en si, Bergés explicó que «la única forma de manifestarse en este tipo de cuestiones es decirlo tal cual ocurrió. Es decir, uno tiene que imputar, tiene que dar nombre y apellido – en este caso Santiago Caputo – y eventualmente algún colaborador, porque aparentemente apareció un muchacho que le dicen, o que se hace llamar Fran Fijap».

Según el escrito, Manes denuncia que Caputo le dijo «ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda«, además de amenazarlo con diferentes gestos desde el balcón donde observaba el discurso. Además, el diputado radical incluyó a otros presentes en la acusación: «una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me ‘pechó’. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados ‘cortitos’”.

El comunicado del la UCR tras el cruce entre Caputo y Manes

La Unión Cívica Radical (UCR) publicó un comunicado luego de que Santiago Caputo increpara al diputado Facundo Manes, el cual describieron como «un episodio inédito en nuestra democracia» y catalogaron de «un nuevo avance del autoritarismo libertario».

«Los radicales de todo el país repudiamos enérgicamente las agresiones del oficialismo y alertamos a la sociedad que cuando la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo«, escribió el partido centenario.

El comunicado concluyó: «Exigimos una rápida investigación para que los responsables de la agresión al correligionario Manes, sean identificados y paguen por lo hecho».