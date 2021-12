EVA DE DOMINICI REVELÓ EL DIFÍCIL EMBARAZO QUE ATRAVESÓ

La actriz que ahora vive en Los Ángeles, explicó porqué esperó hasta el octavo mes para contar que estaba embarazada y el riesgo que podía correr su bebé.

Eva de Dominici, habló por primera vez de su embarazo y contó el motivo por el que esperó hasta el octavo mes para confirmarlo públicamente, en septiembre de 2019.

La actriz de 26 años que actualmente vive en Estados Unidos, visitó su Argentina natal y pasó por el programa de Jey Mammon, «Los Mammones», donde habló de su pasado, presente y futuro.

De Dominici está radicada en Los Ángeles, donde vive junto a su pareja, Eduardo Cruz, hermano de la actriz Penélope Cruz y su hijo Cairo, de 2 años.

Sobre su relación con Eduardo, diez años mayor que ella, contó: «Empezamos a salir en 2018 y llevábamos seis meses cuando me enteré que estaba embarazada. Fue un romance muy intenso desde el principio y lo loco es que al mes de conocerme me dijo ‘siento que vas a ser la mamá de mis hijos'».

El complicado embarazo de la actriz

Fruto de la relación con Eduardo Cruz, nació Cairo, pero previo a ello, la pareja vivió momentos de gran «incertidumbre», según relató la actriz. «Muchas personas me preguntaron en su momento por qué había tardado tanto en confirmar que estaba embarazada, y el principio del embarazo fue difícil», comenzó diciendo De Dominici.

«Esas son preguntas que ya no se hacen, me parece», intervino el conductor de Los Mammones. «Pero me preguntaron bastante… No se debería preguntar, pero se pregunta», respondió De Dominici antes de brindar detalles de su embarazo.

«El tema fue que a los tres meses y medio me llamó un genetista para hacerme un estudio de rutina que es como un screening genético. Me explicaron que era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas en mí, pero que en mi bebé podían estarlo y eran muy graves», explicó.

«Y si continuaba con el embarazo tenían que hacerle un estudio a Eduardo, porque si él tenía una de las dos mutaciones, mi bebé tenía un 25% de posibilidades de tenerlas y muy pocas chances de sobrevivir… Tuvimos que esperar un mes y medio, porque los estudios no llegaban, hasta que nos dieran la respuesta de si Eduardo las tenía», precisó Eva.

«Ahora entiendo. ¿Estuviste meses sin decir nada?», le preguntó Jey. «Mi familia ya lo sabía. Lo había contado recién a los tres meses porque soy muy miedosa con eso. Además, tengo a mi primo de mi misma edad que tiene parálisis cerebral severa, y las enfermedades siempre me fueron cercanas y no lo vi como algo imposible así que fui muy cautelosa», reconoció Eva.

«Recuerdo que Ángel de Brito me preguntó a los cuatro meses si estaba embarazada, me acababa de enterar de esto y no sabía lo qué iba a pasar, si se podía continuar con el embarazo o no: eran dos enfermedades muy graves y pocas chances de sobrevivir al parto. Lo consulté con Edu y me dijo ‘por las dudas decile que no’. En otra situación le hubiese dicho (a Ángel) que me aguante, porque tiene códigos, pero yo estaba muy nerviosa», remarcó.

¿Cómo fue vivir ese tiempo?», quiso saber el presentador. «Fue un mes y medio de incertidumbre, sumado a todos los síntomas del embarazo y fue un momento muy duro, una de las pruebas más grandes de mi vida. A partir de eso, cuando nos enteramos que estaba todo bien, que era casi imposible que mi hijo lo tuviera activo...», respondió la invitada de este miércoles.

«En ese momento retomé mi psicólogo. Y con Edu tenemos una relación hermosa, nos apoyamos mucho entre los dos, tratamos de mantener la calma, tenemos un grupo de amigos muy lindo y nuestras familias nos apoyan mucho aunque a mi mamá se lo conté un poquito después, cuando ya sabíamos que estaba todo bien, porque ella se preocupa mucho», recordó la actriz.

Al final de esa fuerte revelación, De Dominici contó: «Finalmente tuve un parto divino. (Cairo nació) en cuatro minutos y medio».

Finalmente, la joven actriz contó que por el momento no piensa en tener más hijos. «Estamos los dos muy concentrados en nuestras carreras y somos papás muy presentes. No es que tenemos una persona 24 horas cuidándolo y nosotros hacemos lo que queremos… tenemos ayuda pero lo cuidamos nosotros», indicó.

Relacionado