ESTE SÁBADO 28: CHACO JUEGA 2025 PONE EN MARCHA SU PRIMER ZONAL EN PRESIDENCIA ROCA

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, en la localidad de Presidencia Roca, llevará adelante el primer zonal de “Chaco Juega 2025”. Este sábado, el acto de apertura contará con la participación de autoridades municipales y provinciales y se realizará a las 8,30 Hs en el Club Municipal.

De la actividad participarán, la localidad anfitriona, Presidencia Roca, como así también, La Eduvigis, Selvas Río de Oro, Pampa Almirón, General San Martín, Laguna Limpia, Pampa del Indio, Las Garcitas, Colonias Unidas y Ciervo Petiso.

Cabe resaltar que los ganadores de los zonales en sus respectivas disciplinas, disputaran la final provincial.

Seis escenarios deportivos reunirán a nuestros deportistas de la zona, los cuales competirán en:

Ajedrez, sub 14 y sub 16; básquet 3×3 , sub 14 y sub 16; fútbol, sub 14 y sub 16; futsal sub 16; handball de playa sub 16; handball indoor, sub 14; Hockey 7, sub 14 y sub 16; vóley sub 15 y sub 17; vóley de playa sub 14 y sub 16.

