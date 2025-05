ESTE RESULTADO NOS DA LA ESPERANZA QUE A PARTIR DEL 10 DE DICIEMBRE EL PERONISMO SENTARÁ LAS BASES PARA SER UNA ALTERNATIVA DE GOBIERNO EN LAS PRÓXIMAS GENERALES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Por Jorge Capitanich, diputado provincial electo

Los festejos del gobernador Zdero por el resultado electoral del último domingo están lejos de expresar la situación en la que quedó el oficialismo de cara a los dos años de gobierno que le quedan, que se le harán cuesta arriba como primera minoría (no alcanzó la mayoría simple en el escrutinio provisorio).

Hay un ejercicio que es gráfico de cómo se votó: de haberse sumado y dividido los porcentajes del Frente Chaco Merece Más y el Frente Primero Chaco mediante el sistema D’hont, del empate técnico hasta podría haber salido un 9-7 para la oposición, y no el 8-8 resultante.

Pero la sumatoria que no se pudo dar en el proceso electoral tendrá lugar inexorablemente cuando se convoque en noviembre el Congreso Provincial del PJ para renovar autoridades. Lo hará a través de una interna o mediante el consenso.

Los dos espacios que midieron fuerzas este domingo arrojaron una proporción 75/25. Sea este u otro el resultado del proceso interno, habrá una mayoría y una minoría, y una ulterior integración de candidatos, que es la base para pensar el 2027 como una única potencia electoral.

Superada esa parada obligada y saludable para el funcionamiento institucional de partido, el peronismo no sólo podrá arrancar el 10 de diciembre como la herramienta que se propuso ser para frenar la embestida radical-libertaria sobre la economía chaqueña, también sentará las bases para ser una alternativa de gobierno en las próximas generales.

El triunfalismo de Zdero por haber rescatado un empate agónico ante el peronismo en sus dos vertientes tiene un antecedente histórico interesante: en 2017, cuando Cristina fue electa senadora por “Unidad Ciudadana” con el 37,25% de los votos -detrás del cambiemita Esteban Bullrich- la prensa la llamó “la gran perdedora”, y el macrismo y el resto de sus enemigos la “jubilaron” políticamente.

La expresidenta no tenía un gobierno nacional de su signo político; tampoco en Provincia de Buenos Aires. No tenía nada, pero se puso al hombro la recuperación de un espacio atomizado y en parte cooptado por el gobierno de turno, y en 2019 ungió a Alberto Fernández como síntesis de la unidad en la diversidad. Nosotros estamos en mejor situación, sin dudas: el último domingo la mitad de los chaqueños le dijeron que no al modelo de ajuste y atropellos de Zdero.

Los últimos meses recibí ataques despiadados e imputaciones absurdas ante el silencio sobrecogedor del sistema político y de las instituciones de la República. Llevo una vida dedicada a servir a mi pueblo y jamás, ni durante los gobiernos que hicieron de la persecución planificada una marca registrada, asistí a semejante nivel de odio y bajeza. Y aquí estoy, aquí estamos, de pie y más fuertes que nunca.

Estas elecciones, además de un freno a la arbitrariedad y el avasallamiento de derechos que propone Zdero, fueron el primer capítulo de una obra que los chaqueños y chaqueñas estamos escribiendo día tras día. El 2027 nos encontrará más fuertes que nunca, y también más unidos.

Relacionado