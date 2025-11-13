ESTE JUEVES: SAMEEP REALIZARÁ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PRIMER ACUEDUCTO DEL INTERIOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, agentes de Sameep llevarán adelante tareas de mantenimiento electromecánico en la Estación de Bombeo de La Escondida, correspondiente al Primer Acueducto del Interior.

Los trabajos consistirán en el reemplazo de válvulas de la bomba de impulsión, una acción necesaria para optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar la eficiencia del servicio en toda la red.

Las tareas comenzarán en las primeras horas del jueves y tendrán una duración estimada de cuatro horas. Durante este período, podría registrarse baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua potable en las localidades de Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, además de una afectación parcial en la cisterna de Sáenz Peña.

Desde la empresa se informó que estas tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a asegurar la continuidad y calidad del servicio en toda la provincia.

Finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá de manera paulatina, normalizándose la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por los trabajos. “Seguimos trabajando para brindar un servicio confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo con el pedido de nuestro gobernador Leandro Zdero, de mejorar la infraestructura hídrica del Chaco”, remarcó el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez.

