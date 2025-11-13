AGENTES POLICIALES DETUVIERON A UN JOVEN POR EL ROBO DE MEDIDORES DE AGUA EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia, dependiente de la Supervisión Zona I Metropolitana, lograron la aprehensión de un joven de 25 años, acusado del robo de medidores de agua en un comercio, ubicado sobre la avenida Vélez Sarsfield al 800.

El procedimiento se concretó este miércoles 12 de noviembre, cerca de las 19:30, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a un sujeto en actitud sospechosa en la intersección de León Zorrilla y Nicolás Rojas Acosta.

Al identificarlo, llevaba consigo una bolsa con dos medidores de agua, elementos que coincidían con los sustraídos días atrás de un local comercial.

El hecho había sido denunciado el pasado 8 de noviembre, oportunidad en la que el damnificado aportó material fílmico que permitió identificar al presunto autor. Tras el análisis de las imágenes y testimonios de vecinos, la policía dispuso un operativo de búsqueda y vigilancia que culminó con la detención.

Por disposición del Fiscal en turno, López fue notificado de su aprehensión en la causa caratulada como “Supuesto Robo”, quedando alojado en la Comisaría Octava a disposición de la Justicia.