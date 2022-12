«ESTE EQUIPO VA A DEJAR TODO», DIJO SCALONI DE CARA A LOS CUARTOS DE FINAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, explicó hoy que Rodrigo De Paul -en duda por una lesión muscular- y Ángel Di María «están bien», y aunque no confirmó la formación que enfrentará a Países Bajos aseguró que su equipo va a «dejar todo».

«Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara. La gente se siente valorada e identificada con estos jugadores. Vamos a dejar todo, juegue quien juegue», apuntó.

«De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo con Rodrigo, por ejemplo, porque el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen informaciones», explicó.

«De Paul y Fideo ayer entrenaron. Pero todavía falta un día y un entrenamiento para poder ver al equipo. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar», aclaró Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar, en el Estadio Lusail con capacidad para 88.966 espectadores.

«Los que salgan a jugar tienen que estar al 100%», aclaró el DT santafesino de 44 años. «Siempre después de los entrenamientos los jugadores se quedan pateando penales. Pero cuando vas a patear el día del partido, el arco es una caja de fósforos», agregó.

«Cualquiera de las ocho selecciones que siguen en carrera hizo méritos para poder llegar a la final. El partido de mañana va a ser lindo de ver, son dos selecciones que siempre proponen atacar», consideró.

El entrenador, además, recordó a Alejandro Sabella, al cumplirse dos años de su muerte. «Hoy es un día triste por los dos años del fallecimiento de Sabella. Por quién fue y por todo lo que nos dio. Le enviamos un gran abrazo a toda su familia», expresó Scaloni.

Fuente: Télam

