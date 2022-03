ESTAFA VIRTUAL: INTENTARON ENGAÑAR A UN HOMBRE HACIÉNDOLE CREER QUE HABÍA GANADO 250 MIL PESOS EN EL QUINI 6

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Un hombre denunció que intentaron estafarlo haciéndole creer que se había ganado 250 mil pesos en un sorteo del Quini 6.

Diego Escalante, se puso en contacto con Diario Chaco para alertar sobre lo que le había ocurrido esta mañana. Relató que recibió un mensaje en el que le anunciaban: “Buenos días, Quini 6 festeja su aniversario. Te acabas de ganas $250.000”.

Le dijeron que necesitaban una cuenta donde transferirle el dinero y después entregarle un cheque. “Me estaban pidiendo que cambie la contraseña de mi Home Banking”, recuerda y dijo que, como les creyó, les pasó los datos.

Sin embargo, el hombre no recordó la clave de su cuenta por lo que no pudo ingresar y bloquearon su Home Banking desde el banco. “Me estuvieron esperando y me llamaron”, detalló el hombre que aseguró que habló por teléfono con los estafadores cerca de una hora y media.

“No tenia dudas porque yo suelo apostar en la quiniela”, comentó Escalante que comenzó a dudar cuando las personas del otro lado del teléfono les pidieron la cuenta de otras personas. “Me comenzaron a pedir si yo tenía a alguien que esté registrado por AFIP, que cobre en blanco y no sea nada del gobierno”, detalló.

Momento después el hombre se comunicó con una amiga que le comentó que también recibió el mismo mensaje y preguntó que “cómo podía ser eso si me había dicho que yo era el ganador representante de la provincia de Chaco. Ahí ya no me cerró”.

El hombre decidió hacer pública su experiencia para alertar a otras personas: “A lo mejor hay muchas personas que son nuevas haciendo jugadas de la quiniela y pueden caer en la misma”.

