ESTA MAÑANA DECLARARÁN LOS TESTIGOS DEL CASAMIENTO DE CECILIA STRZYZOWSKI Y CÉSAR SENA

El Equipo Fiscal Especial citó a declarar a los dos testigos del casamiento por civil de Cecilia Strzyzowski y César Sena, unión que se produjo el 16 de septiembre de 2022 y aunque muy pocos lo sabían se rompió el 20 de septiembre, es decir a los cuatro días. Pese a eso la relación continuó y estiman que el divorcio se trató de una presión de Marcela Acuña, quien se habría enterado por redes sociales de la decisión de su hijo.

Los testigos son una mujer de 28 años y un hombre de 19 quienes deberán presentarse a fiscalía esta mañana para relatar lo ocurrido aquel día y sus consideraciones más importantes sobre el vínculo.

«En fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular, expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión», consta en el expediente. Algo que se ratifica en el acta de divorcio.

Sobre aquel 16 de septiembre en que Cecilia llegó con un vestido rosa, su color favorito, tejido por su propia madre Gloria Romero, quien la acompañó junto a otros familiares, se sabe que la familia de parte de Sena no asistió puesto que la unión se realizó a espaldas de ellos. Más allá de que el casamiento no fue un secreto para los allegados de la joven, si lo fue el divorcio.

El 21 de diciembre de 2022, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 5, a cargo de Laura Varela, decretó el divorcio y declaró la extinción de la comunidad de bienes a partir del día 20 de septiembre de 2022.

¿QUÉ DIJO CÉSAR SOBRE EL CASAMIENTO?

Si bien hasta el momento el imputado por el femicidio de su pareja, César Sena, jamás prestó declaración indagatoria, si brindó una declaración testimonial el 8 de junio cuando lloró frente a las cámaras pidiendo «unir esfuerzos» para encontrar a Cecilia.

De su parte «solo concurrieron dos amigos», que eran compañeros de la Escuela Educación Técnica N° 21 «Manuel Belgrano», a la ceremonia.

«Mis familiares no concurrieron a mi casamiento porque no tenían conocimiento. Fue un secreto entre Cecilia y yo. Ese mismo día, le manifesté a mi madre, Marcela Acuña, que había concretado casamiento. Cecilia también dialogó con ella y, luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el Barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo ella la encargada. Tras el hecho, mi madre se comunicó con su abogado Daniel Paniagua. Luego de este acuerdo, Cecilia fue contratada por el Ministerio de Educación, siendo designada como empleada administrativa en las instalaciones del Centro de Salud del Barrio Emerenciano Sena», dijo César en su testimonial.

