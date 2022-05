«ES UNA ANGUSTIA MUY GRANDE, LO ÚNICO QUE QUEREMOS ES ENCONTRARLA», ASEGURÓ LA HERMANA DE LORENA DÍAZ

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Lorena Díaz está desaparecida hace 11 días. Y hasta la fecha no hay novedades sobre su paradero, solo dos personas detenidas: su expareja y el hermano de este. La mujer, de 34 años, es desesperadamente buscada por sus familiares y por los organismos competentes en la localidad de Las Breñas.

Además, desde que denunciaron su desaparición, la Policía del Chaco lleva adelante recorridas de investigación y operativos de búsqueda.

En principio, el primer detenido fue Matías Alejandro Almirón, expareja de Lorena. Luego, se detuvo a Juan Carlos Almirón, hermano de Matías, tras hallar, el fin de semana pasado, una mochilla en la casa de la expareja de Juan Carlos (hermano de matías) la cual sería de Lorena Díaz, según contó la mujer, y un cuchillo.

Gladys Díaz, hermana de Lorena, afirmó en declaraciones televisivas tener «el presentimiento de que Lorena está con vida y que la van a encontrar». Además, brindó detalles de cómo era la relación que mantenía con su expareja.

«Ya pasaron muchos días y lo único que queremos es encontrarla. Es una angustia muy grande, no saber qué pensar, no saber dónde está, cómo está. Es una cosa de no creer que estén pasando estas cosas», lamentó Gladys.

Respecto de la expareja de su hermana, «con la expareja de mi hermana nunca tuvimos un buen día, ni unas buenas tardes. Con el segundo que está detenido -el hermano- tampoco. Ellos se dedicaban a trabajar en lo que es basural, juntaban cartones y esas cosas. Se habla mucho de una ladrillería pero no tengo idea si es de él ni de quien será esa ladrillería».

Contó, además, «mi hermana tiene una chica mayor que no se crió con ella, y con esta pareja que está detenida son cuatro chicos que ella tiene que son menores, tengo entendido que estaban con los abuelos de los nenes, pero nada más que eso».

«Esperamos que aparezca donde quiera que esté. Hay mucha gente que la vio, a veces tiene miedo esa gente de hablar también. Lo único que queremos es que aparezca», señaló la hermana de Lorena Díaz en diálogo con Red Televisión.

