«¿AL PESO ADÓNDE LO LLEVÁS?»: EL KUN AGÜERO PIDIÓ DOLARIZAR LA ECONOMÍA DE ARGENTINA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

En el marco de una transmisión del partido entre Villarreal y Liverpool por la Champions League, el Kun Agüero sorprendió a todos e hizo un análisis sobre la realidad del país.

Durante la transmisión el exdelantero habló sobre la actualidad argentina y propuso la dolarización de la economía.

«Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos«, afirmó Agüero.

En este sentido, propuso que la moneda sea el dólar y afirmó: «Yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares… Si el dólar lo necesitamos para todos lados. El peso a dónde lo llevás. A ningún lado».

Cabe recordar que el exjugador hace un tiempo habia expresado su opinión sobre el impuesto a la riqueza: «Por más que digan con eso ayudás… Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿qué hacés con eso? El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto».

Relacionado