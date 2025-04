“ES BORRACHO Y TIENE PROBLEMAS DE ADICCIÓN”: LA FUERTE ACUSACIÓN CONTRA UN JUGADOR DE BOCA

Jorge Rial hizo una fuerte acusación contra un jugador de Boca: el chileno Carlos Palacios. El conductor habló sin filtros en su programa de Radio 10, donde explicó que el motivo real de la sanción no fue un simple retraso de vuelo, sino una supuesta “noche de excesos”.

“Es borracho y tiene problemas de adicción. Un montón de cosas y lo sabemos. ¿O te pensás que la sanción fue por el avión? ¡Se fue de joda!”, comentó Rial.

Y, luego agregó: “Cuando lo vi contra River en Colo Colo dije que era jugador para Boca, el problema es que tiene una vida privada terrible. El miércoles voy a contar algo más de Palacios. Le doy 48 horas”.

Jorge Rial apuntó contra el chileno Carlos Palacios. (Foto: captura de América)

Qué dijo Carlos Palacios sobre la sanción que le aplicó Fernando Gago

El futbolista chileno habló con Mega Noticias y se mostró comprensivo con la sanción que le aplicó Fernando Gago, quien decidió dejarlo afuera de la lista de convocados para el partido contra Newells por el Torneo Apertura.

“Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar. Es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar”, explicó.

El ex delantero de Colo Colo intentó bajar el tono a los rumores de internas: “No hay problemas en el vestuario, tampoco con Fernando. Me reuní con él, conversamos y obviamente le pedí disculpas. Me comprometí a que no volverá a ocurrir”.