«ERA UNA CLASE NORMAL, SALIÓ EL TEMA Y ELLA SE PUSO ASÍ COMO LA VIERON», DIJO EL JOVEN INCREPADO POR LA DOCENTE K

«Se ve que la profesora sabía cosas que yo no», dijo con algo de ironía el joven. El padre considera la posibilidad de pasarlo a un colegio privado: «Si es para que no le hablen mal a mi hijo»

El adolescente que fue increpado a los gritos por la docente Laura Radetich por criticar al gobierno nacional en una escuela de Ciudad Evita dijo que el episodio le va a servir «para estudiar mejor».

El alumno, llamado Jeremías, expresó, con un tono algo irónico, que el incidente con la profesora en una clase de historia le va a servir para «estudiar mejor porque la profesora se ve que sabe cosas» que él no.

En diálogo con el canal TN, al ser consultado sobre la calma que mostró durante el episodio, la adjudicó a la práctica del rugby y consideró que un compañero decidió filmar a la docente «porque pasaron como 20 minutos y no se calmaba».

Jeremías también puso en manto de dudas su futuro en la materia dictada por Radetich: «Venía bastante bien, pero ahora me dijo que ya me la llevé», explicó.

El chico dijo que cuando se enteró que el episodio había sido filmado tuvo miedo de recibir represalias. «Lo primero que sentí es que iban a tomar represalias con nosotros, pero después por suerte se viralizó y no pasó nada», expresó.

El padre del alumno se mostró molesto, especialmente, por la alusión que hizo la docente a que él no puede pagar un colegio privado y que por eso tiene que conformarse con «esta porquería», tal cual como encasilló la docente a la escuela pública. «Le dijo a mi hijo ´vos venís acá porque tu papá no puede pagar un privado´. Si la solución para que no le hablan mal a mi hijo es que le tenga que pagar un colegio, lo voy a hacer», sostuvo el hombre.

Además, expresó, con resignación, que «los chicos pueden pensar por sí mismos, pero si les van a cortar las piernas así, no vale la pena». En el video, se puede ver como Radetich increpa a los gritos a a Jeremías por cuestionar al kirchnerismo.

En las imágenes, la docente le endilga al joven que la crisis económica que atraviesa el país es producto del gobierno de Mauricio Macri y sostiene que gracias a la gestión del kirchnerismo puede acceder a una educación pública.

El alumno, por su parte, recuerda que hubo más de tres décadas de gobiernos peronistas y las causas en las que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que incrementa la vehemencia de la profesora. Radetich tiene una amplia experiencia en la docencia y cuenta, a su vez, con una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

La docente fue separada preventivamente separada de su cargo y cuestionada desde las carteras educativas nacional y provincial, aunque en las últimas horas fue reivindicada por el presidente Alberto Fernández, quien ponderó el debate que se generó en el aula, al que calificó de «formidable».