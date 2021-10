ENCUENTRO MILITANTE EN CASTELLI: “NIEVAS LLAMO ACOMPAÑAR AL FRENTE DE TODOS”

Ante unos 600 militantes, en una jornada desarrollada este viernes 08/10 el Ex Intendente ALBERTO NIEVAS analizó el resultado de las PASO DEL 12 DE SETIEMBRE y llamo a dar la batalla para cambiar este resultado de cara al 14 de noviembre.

“Estoy convencido que es este gobierno y el peronismo el que hará realidad los sueños y los anhelos que todos tenemos. Votamos a ALBERTO y a COQUI esperanzados en la reactivación económica, en salir de la pobreza y la indigencia, por trabajo, luego de los 4 años que el pueblo esperaba inversiones que nunca vinieron, que se paralizaron las obras, que se dejó de subsidiar el transporte, la energía, y trajo aumentos de hasta el 3000 %.

Pero vino la pandemia y todo lo cambio. Entre la economía o la salud eligió el presidente la salud. Y a pesar que hoy estamos saliendo, y haber ayudado al pueblo con la tarjeta alimentar, el IFE, el ATP para nuestros empresarios, aun no llegaron las grandes inversiones que reactiven la economía. Nos han dejado una deuda de 50 mil M de dólares con el FMI que vinieron y se fueron, sin que quede en obras. Solo nos queda y nos dejaron la pesada carga de pagarle.

La pandemia todo lo cambio. Estuvimos mucho tiempo encerrados por el miedo a morir. No había otra solución y dejamos pendiente proyectos personales; HAY MUCHO DOLOR, ENOJO, por múltiples causas derivada de esta situación. Y el pueblo se expresó en contra del gobierno al que lo veía como culpable de esos males. Y la oposición – como única propuesta- uso ese dolor y ese enojo como bandera electoral.

Tampoco nos hacemos los desentendidos, que fue un fuerte llamado de atención a nuestro gobierno, a cada funcionario que no estuvo a la altura de las circunstancias. De acompañar el dolor, la incertidumbre, la angustia de nuestro pueblo, con entrega, con amor, no con soberbias e indolencias; Somos nosotros los que debemos cambiar, no el pueblo, el pueblo ya se expresó. Está en nosotros si entendimos el mensaje.

El gobernador y me consta de diálogos personales que tuve, escucho este mensaje. Y propuso cambios, no solo de nombres, sino de conductas, de escuchar, de estar al lado de los que sufren, con una mano solidaria, con un cambio de actitud. Ese cambio es el que todos debemos imitar, no vale la soberbia, ni la prepotencia fugaz que da el poder, debemos incluir, debemos abrazar al otro, pero no solo en teoría. Debemos demostrar con el ejemplo; el pueblo no quiere privilegios, el pueblo quiere y reclama austeridad, compromiso y solidaridad;

Este claro mensaje llevaremos a cada uno de los castelenses, el 14 jugamos el futuro, el futuro de cumplir nuestros sueños que teníamos esperanzados cuando votamos el 2019, lo podemos hacer, sabemos como hacerlo.

Por ello es que llamo a los militantes, a nuestros vecinos, a nuestros compoblanos, a volver a creer, a volver apostar por aquellas esperanzas del 2019, a acompañar al FRENTE DE TODOS EL 14 DE NOVIEMBRE, ACOMPAÑAR A NUESTRO GOBERNADOR JORGE MILTON CAPITANICH.

