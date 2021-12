ENCONTRARON EL CUERPO DEL JOVEN QUE DESAPARECIÓ EN EL RÍO PARANÁ TRAS IR A PESCAR CON SUS AMIGOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Este miércoles 8 de diciembre por la tarde, efectivos de Prefectura hallaron el cuerpo del joven que desapareció en las aguas del río Paraná.

Se trata de Darío Carrillo, un muchacho de 20 años que era buscado desde la madrugada de este martes 7, luego de fuera a pescar en compañía de dos amigos. Carrillo se perdió en las aguas del Paraná producto de una caída provocada por una vuelta campana que dio la piragua en la que se desplazaban, a la altura de la Isla Palometa en la zona del ex regimiento Santa Catalina.

Según relataron los dos amigos que lograron salvarse, de 19 y 22 años, los tres nadaron hacia la orilla, pero en el camino Darío no pudo continuar. Denise Carrillo, hermana del joven, planteó sus dudas sobre los relatos de los jóvenes ya que, según ella y su familia, Darío sabía nadar y tenía experiencia en la pesca en el río. «Nos basamos en los relatos de ellos, pero no estamos seguros de nada. Hay algunas cosas que creemos que no encajan o no tienen lógica», declaró Denise a LT7.

