ENCONTRARON EL CUERPO DEL JOVEN CORRENTINO AHOGADO EN EL RÍO GUALEGUAY

El cuerpo del joven correntino que permanecía desaparecido en las aguas del río Gualeguay fue hallado sin vida en la tarde del martes, en la localidad entrerriana de Rosario del Tala. Se trata de Pablo Zacarías, de 26 años, oriundo de la provincia de Corrientes, quien había caído al río el pasado domingo en un sector no habilitado para bañistas.

El hallazgo se produjo alrededor de las 18.55, cuando personal que participaba del operativo de búsqueda encontró el cuerpo en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en la zona de Sauce Norte, según confirmaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. Más temprano, en horas de la mañana, había sido encontrado el cuerpo del segundo hombre involucrado en el trágico episodio.

De acuerdo a la información oficial, el primer hallazgo ocurrió pasadas las 6 de la mañana, cuando fue localizado el cuerpo de Ricardo Franco, de 41 años, domiciliado en Rosario del Tala, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río. Por la tarde, se confirmó el hallazgo del joven de 26 años, completando así la búsqueda que se había iniciado el domingo.

Según los primeros testimonios, Zacarías no sabía nadar y habría caído accidentalmente al agua mientras se encontraba junto a familiares y su bebé, quien logró ser rescatado. Al advertir la situación, Franco se arrojó al río en un intento desesperado por auxiliarlo, pero ninguno de los dos logró salir a la superficie.

Ambos hombres trabajaban desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del hecho, realizaban actividades recreativas. Desde la Jefatura Departamental Tala remarcaron que el sector donde ocurrió el episodio no está habilitado para el ingreso al agua, lo que vuelve a poner en foco la peligrosidad de estos lugares.

Con el lamentable saldo de dos personas fallecidas, las autoridades dieron por finalizadas las tareas de búsqueda y rescate que se extendieron durante más de dos días en el río Gualeguay.