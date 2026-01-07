EL PUERTO DE BARRANQUERAS INICIÓ EL AÑO CON LA RECEPCIÓN DE 150 TONELADAS DE SEMILLAS DE GIRASOL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las semillas de girasol, provenientes de las localidades de La Tigra, La Clotilde, Tres Isletas y Presidencia Roque Sáenz Peña, fueron recepcionadas para su descarga y posterior almacenamiento en los silos del Puerto de Barranqueras.

El primer cargamento de 2026 refleja el acompañamiento sostenido del Gobierno del Chaco al sector productivo y consolida al Puerto de Barranqueras como eje estratégico del desarrollo agroindustrial y logístico de la provincia.

El Puerto dio inicio a su actividad operativa del año con la recepción de un cargamento de 150 toneladas de semillas de girasol, marcando el comienzo de un nuevo ciclo de movimiento comercial y productivo que reafirma la importancia del puerto como infraestructura clave para el crecimiento de la producción chaqueña y el fortalecimiento de la cadena agroindustrial.

Allí se garantizan las condiciones óptimas de conservación, resguardo y control, asegurando la calidad del producto y su adecuada preparación para las etapas siguientes de la logística y comercialización.

Este primer ingreso de mercadería del año pone en evidencia el funcionamiento articulado entre el sector productivo y el Estado provincial, así como el rol estratégico del puerto como nodo logístico que permite reducir costos, optimizar tiempos de traslado y generar mayor competitividad para los productores del interior chaqueño.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia de este movimiento inicial, señalando que “el inicio del año con este volumen de carga refleja el acompañamiento permanente del Gobierno del Chaco a los productores y al sector agroindustrial, promoviendo políticas públicas que fortalecen la producción, la logística portuaria y el desarrollo económico regional”.

Asimismo, remarcó que la operatoria portuaria no solo impacta en el crecimiento del comercio y la actividad agroindustrial, sino que también genera empleo directo e indirecto, dinamiza la economía local y consolida al Puerto de Barranqueras como una herramienta fundamental para la integración productiva y logística de la provincia.

Desde el Gobierno del Chaco se continuará trabajando para potenciar la infraestructura portuaria, mejorar los servicios logísticos y acompañar al sector productivo con una mirada estratégica, con el objetivo de fortalecer el perfil exportador, agregar valor a la producción primaria y posicionar al Puerto Barranqueras como un eje central del desarrollo sostenible y federal.