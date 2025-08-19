EN SEPTIEMBRE: SE REALIZARÁ LA RONDA DE NEGOCIOS Y EL PREMIO EMPRESARIO JOVEN ARGENTINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de la 16º edición del evento organizado por la Came, con el apoyo del Gobierno provincial, para destacar la creatividad joven en el sector. El 18 de septiembre en Corrientes y el 19 en Resistencia, habrá Ronda de Negocios, intercambios de experiencias y generación de contactos para el crecimiento de las PYMES.

Resistencia y Corrientes serán sede de la 16º edición del Premio Empresario Joven Argentino que se llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre. El evento es organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es la primera vez que Chaco es sede del premio que reconoce y celebra el talento y la creatividad de personas jóvenes que apuestan al país. Se espera la participación de 150 empresarios de todo el país que conformarán rondas de negocios, intercambiarán experiencias y se contactarán con proveedores y futuros clientes.

De esta forma, el próximo mes se desarrollarán jornadas cargadas de actividades que tienen por objeto brindar herramientas para el desarrollo de negocios y el potenciamiento de las Pymes.

La subsecretaria de Trabajo y Empleo, Noel Ibarra, indicó que “el gobierno provincial apoya a las Pymes a través del trabajo articulado de todas las áreas del estado, el acceso a financiamiento y el acompañamiento de la búsqueda de recursos humanos capacitados para su crecimiento y el de la economía regional ”. “El apoyo al sector privado es fundamental para la generación de empleos y la radicación de nuevas empresas en Chaco”, expresó.

Por su parte, el presidente de CAME Joven, Matías Brugnoli, aseveró que “potenciar a los jóvenes empresarios es una manera de perpetuar el desarrollo de la gremial empresaria”.

En esta línea, la presidente de Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes (AJEC) María Alejandra Moral señaló que el premio es un encuentro enriquecedor para generar una red de contactos, que es primordial para la actividad empresarial.

Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Industria y Comercio Patricio Amarilla; el vicepresidente del Instituto de Turismo, Martin Braillard Poccard; el presidente y el vicepresidente de Federación Económica de Corrientes (FEC), Guillermo Basabe y Daniel Cassiet; el presidente y el secretario general de FECHACO Ernesto Scaglia y Pablo Stascewski; y la secretaria general de CAME Argentina, Beatriz Tour.

