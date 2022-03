“EN EL REINO DEL REVÉS, LA GUERRA ES CONTRA EL QUE TRABAJA”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Por Juan Carlos Polini

Empieza otra semana y nos preparamos para lo que vendrá. Imposible anticiparlo en este país que pone a prueba nuestra capacidad de sorpresa día tras día, pero ahí vamos, esperanzados en que esta semana el cimbronazo no se sienta tan fuerte.

Luego del famoso anuncio de que comenzábamos la “guerra contra la inflación” (digno protagonista de muchos memes y opiniones de todo tipo) el viernes escuchamos un escueto mensaje del presidente Fernández en el que durante casi veinte minutos, sólo nos vuelve a prometer futuras medidas que no sabe bien cuáles son, cuándo se implementarían ni con qué rigor y eficacia podrían cumplirse. Y acto seguido, entre gallos y medianoche… Decreto de suba porcentual del Derecho a la Exportación –retenciones- para el aceite y la harina de soja y también para el biodiesel. Otra vez, al ajuste lo sufren los que producen.

El Decreto 131/2022 reza: “…Que, siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores argentinos y a las productoras argentinas para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda”. La pregunta que cualquier mortal se hace es: ¿En qué país normal la presión tributaria se transforma en un incentivo? Lo cierto es que el mencionado decreto –tal como lo advertimos desde el Bloque de Diputados de la UCR- está viciado de nulidad absoluta puesto que, al haber expirado la Ley de Emergencia Económica en 2019, también lo hicieron las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo. Así, esta decisión arbitraria debe inexorablemente pasar por la Legislatura, tal como indica el Artículo 99° de la Constitución Nacional y donde esperamos ponerle un freno.

La única verdad es la realidad, y nuestra realidad no para de golpearnos: en el impenetrable chaqueño, por ejemplo, la nafta ya supera los $220 por litro, y por ende, en localidades con una pobreza extrema y estructural como Wichí El Pintado o Fortín Belgrano, todos los productos de primera necesidad vienen con un aumento del 100%. ¿Cuál es entonces la guerra contra la inflación que estamos librando?

Nos indigna la inacción del presidente, su verborragia y su capacidad para hablar tanto sin decir nada. No es creíble Alberto Fernandez, que no logra acordar con su propio bloque una votación unificada para la refinanciación de la deuda con el FMI; no es creíble Alberto Fernandez que habla de una guerra contra la inflación mientras nuestros hermanos postergados en el norte del norte del país padecen las inequidades y la falta de respuestas sin poder saciar siquiera sus necesidades básicas; no es creíble Alberto Fernandez, el que cree que incentivar a los productores es ponerlos de rodillas. Ya no. Me contaron que en el reino del revés, la guerra es contra los que trabajan… pero no pasarán.

(*) Diputado Nacional U.C.R – Juntos por el Cambio

