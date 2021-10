UN TRIBUNAL ALEMÁN JUZGARÁ A UNA MUJER DE 96 AÑOS QUE TRABAJÓ COMO SECRETARIA EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZIHACO

Un tribunal de Itzehoe (Alemania) juzgará este jueves a Irmgard Furchner, una mujer de 96 años que trabajó como secretaria en el campo de concentración nazi de Stutthof, ubicado en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, informó este martes The Times of Israel.

Los fiscales aseguran que entre junio de 1943 y abril de 1945 «ayudó a los responsables del campo en el asesinato sistemático de prisioneros judíos, partisanos polacos y prisioneros de guerra rusos soviéticos en su función de taquígrafa y secretaria del comandante del campo».

«Responsabilidad concreta»

Furchner, que era menor de edad en el momento de los presuntos delitos, está acusada de «complicidad en el asesinato en más de 10.000 casos», así como de connivencia en intento de asesinato, señalan las autoridades judiciales.

El tribunal tratará de determinar la «responsabilidad concreta» de Furchner en dichos crímenes. Se sabe que la mujer «manejó toda la correspondencia» de Paul Wener Hoppe, comandante de las Schutzstaffel (SS). Según Christoph Rueckel, abogado que representa a supervivientes del Holocausto —muchos de los cuales participarán en en este juicio—, la acusada «mecanografió los comandos de deportación y ejecución» dictados por Hoppe.

No obsante, Wolf Molk, abogado de Furcher, sostiene que no está claro que su clienta supiera y entendiera el destino que les esperaba a los prisioneros, argumentando que la comunicación entre los funcionarios de las SS estaba «tan codificada que un secretario no era necesariamente capaz de descifrarla».

Otro caso

Las audiencias arrancarán este 30 de septiembre, un día antes del 75.º aniversario del final de los Juicios de Núremberg y durarán hasta el próximo junio. Una de las preguntas que el juicio buscará responder es si la acusada pudo haber trabajado cerca de donde miles de personas fueron asesinadas y quemados sus cadáveres.

A pesar de su avanzada edad, la mujer, que en la actualidad vive en una residencia de ancianos cerca de Hamburgo, fue declarada apta para ser juzgada, si bien todavía no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones en su contra.

La semana que viene también está previsto que comience en Neuruppin, en el estado federado alemán de Branderburgo, el juicio de un hombre de 100 años acusado de ser cómplice del asesinato de más de 3.500 personas en un campo de concentración nazi.