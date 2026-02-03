ELON MUSK EN LA MIRAPOR UNA CAUSA DE PEDOFILIA

La causa, abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos, investiga la presunta «complicidad» de la plataforma en la detención y difusión de este material ilegal. Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar «entrevistas voluntarias» con el propietario de la empresa, Elon Musk, y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el próximo 20 de abril