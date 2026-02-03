ELON MUSK EN LA MIRAPOR UNA CAUSA DE PEDOFILIA
Elon Musk en la mira: allanan las oficinas de X en París por una causa de abuso infantil y deepfakes
La policía francesa registró la sede de X, la plataforma de Elon Musk. Investigan difusión de pedofilia y negación del Holocausto por parte de la IA Grok.
Autoridades de Francia allanaron este martes las oficinas de la red social X (ex Twitter) en París. El operativo forma parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos graves que incluyen difusión de pedofilia y la creación de imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, conocidas como deepfakes.
La causa, abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos, investiga la presunta «complicidad» de la plataforma en la detención y difusión de este material ilegal. Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar «entrevistas voluntarias» con el propietario de la empresa, Elon Musk, y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el próximo 20 de abril
La Inteligencia Artificial de X en la mira
La investigación se amplió recientemente tras reportes que involucran a Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Musk integrado en la plataforma. Se acusa a la herramienta de negar crímenes contra la humanidad —un delito en Francia— y de difundir versiones manipuladas de imágenes de personas reales con contenido sexual.
Un punto crítico fue una publicación de Grok en francés que sugería que las cámaras de gas en Auschwitz se usaron para «desinfección» en lugar de asesinatos masivos, un argumento típico del negacionismo del Holocausto.
La agencia policial de la Unión Europea, Europol, confirmó que apoya a las autoridades francesas en este proceso, que busca garantizar que la plataforma cumpla con la ley local mientras opera en territorio nacional.