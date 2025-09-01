ELECCIONES EN CORRIENTES: TRIUNFO OFICIALISTA Y DURA DERROTA DE LA LIBERTAD AVANZA

El escrutinio provisorio de las elecciones provinciales en Corrientes dejó un panorama contundente: Vamos Corrientes, la alianza que lidera Juan Pablo Valdés —hermano del gobernador Gustavo Valdés—, obtuvo un amplio triunfo con el 51% de los votos, consolidando su dominio en el distrito.

En segundo lugar se ubicó Limpiar Corrientes, con el 19%, seguido por Encuentro por Corrientes (ECO) con el 16%. Muy relegada quedó La Libertad Avanza (LLA), que apenas alcanzó el 9% , lo que significó un duro revés para la estrategia de expansión territorial impulsada por Karina Milei.

UN GOLPE A LA ESTRATEGIA LIBERTARIA

El cuarto puesto encendió las alarmas dentro de la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la expectativa del oficialismo nacional era instalar a LLA como la segunda fuerza en las provincias, pero el resultado en Corrientes dejó en evidencia las dificultades del espacio para trasladar al interior la ola que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.

El oficialismo provincial se mostró sólido, mientras que las fuerzas opositoras tradicionales lograron retener su caudal de votos. En ese escenario, el espacio libertario no consiguió seducir al electorado correntino.

Juan Pablo Valdés.

Con la mirada puesta en los próximos compromisos electorales, el desafío para Karina Milei será revisar la estrategia de campaña en las provincias y definir cómo reforzar la presencia del espacio en distritos donde el voto libertario aún no logra consolidarse.