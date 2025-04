EL VILLANO: POR QUÉ DECIDIÓ CONTAR SU DIAGNÓSTICO DE VIH, LA REACCIÓN DE SU PAREJA Y SU CONEXIÓN CON DIOS

Jonathan Müller, más conocido como “El Villano”, se volvió viral en las últimas horas después de contar en sus redes sociales que la semana pasada recibió un diagnóstico de VIH positivo. Entrevistado por TN, el cantante cuenta la historia de una infancia atravesada por las carencias, una adolescencia marcada por las adicciones y el vértigo de una fama temprana que llegó junto con el dinero y los desbordes. A los 34 años, decidió hablar para concientizar con su testimonio a los jóvenes y derribar prejuicios y tabúes.

—Jonathan, gracias por venir. Quería empezar por el impacto que generó el video donde contás tu diagnóstico de VIH. ¿Cómo estás hoy y cómo viviste todo ese proceso desde que decidiste publicarlo?

—Hoy me siento muy fuerte, con mucha energía y conectado con mi propósito, que es mejorar la vida de cualquier persona que se me cruce, contando mi verdad, desde lo más oscuro hasta lo más luminoso. Cuando publiqué el video recibí amor puro: mensajes, audios, comentarios, gente que me conoce, que no me conoce; gente con VIH que no se animaba a contarlo ni a su familia, personas que sufrían en silencio. Cuando me enteré que tenía VIH, pensé: “No puedo vivir con esto guardado”. Sentía que si lo contaba podía ayudar a frenar un desastre en otros o despertar a quienes están pasando por lo mismo.

—¿Cómo fue tomar la decisión de contarlo públicamente? Dijiste que te dieron el diagnóstico un viernes y el lunes ya lo habías compartido. ¿Qué pasó durante esos días?

—Yo ya lo sospechaba desde antes. Me hice los análisis para confirmarlo. Una vez que me dieron el resultado, me guié por la misma fuerza que me sacó del alcohol y de las drogas: una conexión con Dios. Esa misma voz que me dijo en un momento: “No hay una tercera vez, esta es la última”, después de quedar inconsciente con el alcohol. Fue esa misma voz la que me dijo que esto tenía que contarlo. También tuve una adicción muy grande al sexo, se lo atribuyo al haber visto videos para adultos desde muy chiquito. Por otro lado, tenía un dolor de panza que que no se me iba, fui a hacerme los análisis y el resultado fue VIH. Pensé en todos los que me siguen, en los padres de chicos que escuchan mi música. Lo pensé viernes, sábado y domingo. El lunes me levanté y mi cabeza decía: “No lo cuentes”. Pero leí la Biblia, conecté con Dios… y sentí que era el momento.

—¿Y por qué creés que tu mente te decía que no lo contaras?

—Por el miedo al rechazo, a que no me quieran, a que se me caiga la carrera. Pero fue todo lo contrario.

—¿Cómo viviste esos primeros minutos después de publicar el video?

—Escribí en un cuaderno lo que quería decir, pero cuando lo leía me sonaba muy guionado. Entonces respiré hondo, dejé el cuaderno y hablé desde el corazón. Antes de publicarlo, recé: “Dios, en el nombre de Jesús, dame la fuerza para publicar”. Lo subí, dejé el celular y fui a la cocina. Le dije a mi abuela que acababa de publicar algo fuerte y que se iba a enterar todo el mundo. Me quedé tirado en el sillón. El celular vibraba sin parar. A los 10 minutos ya tenía miles de reproducciones, mensajes y el WhatsApp explotado. Todos me mandaban fuerza. Mucha gente me escribía diciéndome que gracias a eso se iban a animar a contarlo, que se iban a hacer el test. Me mandaban resultados negativos y yo me ponía feliz. No pensé que iba a ser tan viral, pero sí sabía que iba a generar conciencia.

—¿Cómo fue contárselo a tu familia? ¿Tu abuela se enteró por vos o por el video?

—Estaba con mi abuela en casa. Justo vino mi mamá también a tomar unos mates. Primero se lo conté a mi abuela, y enseguida mi mamá se enteró. Mi abuela, como mucha gente grande con miedos y prejuicios, me dijo: “Ahora nadie va a querer tomar mate con vos”. Mi mamá me quiso calmar: “Tranqui, no pasa nada”.

—Está bueno que lo cuentes porque mucha gente todavía está desinformada sobre lo que significa vivir con VIH, hoy. Se puede llevar una vida completamente normal. Tu mensaje lo deja muy claro.

—Totalmente. Siento que ese es el mensaje más importante. Que no hay que tener vergüenza, que no es el fin, que se puede vivir bien, con cuidados y con amor propio. Es parte de mi historia y no me lo voy a guardar. Me interesa más eso que pegar el estribillo de mi próxima canción.

—En el video decís que todo esto tiene que ver con tu historia de vida. ¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poco de tus orígenes.

—Soy hijo de mamá soltera. Viví con ella y mis abuelos hasta los 5 o 6 años. A esa edad mi mamá conoce a Guillermo, mi padrastro, y nos fuimos a vivir a Córdoba. Ahí cambió todo: era el hijo de una mujer sola, porteño, en un pueblo cordobés. Era como el patito feo. No encajaba, ni por mi forma de hablar, ni por mi aspecto. Éramos de una zona muy humilde y había que salir a buscarla. A los 10 años iba casa por casa ofreciendo empanadas para poder comer el fin de semana. Mi papá no estaba, trabajaba lejos, y había que generar plata como sea.

—Hablaste de un tío, que cuando eras muy chico te hacía ver películas para adultos.

—Sí, creo que fue por eso que cuando era chico no podía para de pensar y de hablar de sexo, y de grande se convirtió en una adicción. Me di cuenta de que muchas cosas que viví no estaban bien. Pero también entendí que la gente que me rodeaba venía de otra época, con otras ideas. No justifico nada, pero pude perdonar.

—¿Qué hacías para ayudar a tu familia?

—De todo: embolsaba en supermercados, vendía verdura de una quinta que tenía mi mamá, pedía monedas. Todo lo que estuviera a mi alcance siendo tan chico. Pero siempre tenía en mente algo: “Cuando sea grande voy a ser cantante”. Esa era mi motivación.

—¿Ahí empezaste con la música?

—Sí. En el pueblo había un cantante, Coquera, que me dio por primera vez un micrófono y me dejó cantar frente a la gente. Era cuartetero. Cuando vine a Buenos Aires, a los 13 o 14, cambié de rol. Dejé de ser “el diferente” y empecé a sentirme aceptado. Armé mis primeras bandas de barrio, de cumbia. A los 18 ya había nacido El Villano y ahí tenía acceso a todo. A los 13 agarré el alcohol, tenía mucho sexo y con El Villano quería pertenecer, ser el mejor, hacerme los dientes, tener físico, me ponía anabólicos. El entrenador me decía que fuera a bailar electrónica y tomé muchas drogas sintéticas.

—¿Cómo fue tu adolescencia en Buenos Aires?

—Me metí en la noche, en las fiestas, en el exceso. Quería pertenecer. Y en esa búsqueda empecé a cuidar mucho mi imagen, el físico; quería ser “el mejor”. Pero ese deseo venía de una autoestima rota. Y cuando uno no trabaja eso, se autodestruye. Yo me estaba destruyendo.

—¿Cuándo sentiste que tenías que cambiar tu vida?

—A los 30 años, cuando me desperté en un auto sin saber qué había pasado la noche anterior. Fue la segunda vez. Y escuché una voz que me dijo muy claro: “No hay tercera”. Ahí entendí que tenía que parar. Empecé a dejar todo lo que me hacía mal. Incluso cuando intentaba justificarme diciendo “esto me sirve para crear”, me di cuenta de que mis mejores canciones las había escrito sin ninguna sustancia, en el fondo de la casa de mi abuela.

—¿Qué pasó cuando empezaste a sentirte mal físicamente?

—Me seguía doliendo la panza, me veía muy flaco. Me hice los análisis y ahí llegó el diagnóstico de VIH positivo. Fue un golpe muy duro, pero también un punto de inflexión. Pensé: “Si salí de tantas cosas, también voy a salir de esta”. Hoy me siento mejor que nunca, estoy enfocado en mi salud y en compartir mi experiencia para ayudar a otros.

—¿Siempre fuiste creyente?

—Desde chico sentía que hablaba con Dios. Era mi refugio. Después, ya de grande, me conecté más fuerte con la fe. Empecé a leer la Biblia, a ir a la iglesia. Entendí que cuando uno está rendido, con el corazón abierto, es cuando puede conectar de verdad con Dios.

—¿Tu espiritualidad se volvió parte de tu sanación?

—Totalmente. Entendí que nada externo te va a llenar. Podés tener fama, plata, éxito, pero si no estás bien con vos mismo, vas a sentir un vacío.

—¿Vas a seguir con la música?

—Sí, por supuesto. Pero desde otro lugar. Quiero ser el Villano que te habla para que te cuides, para que vivas mejor, que te muestra que se puede salir y que hay un propósito más grande.

—Contaste que tu apellido no es de tu padre biológico.

—Claro. Mi padrastro fue quien me crio y me dio el apellido Muller. Mi apellido de nacimiento era Aguirre, como mi mamá.

—Tu pareja estuvo a tu lado cuando te diagnosticaron. ¿Cómo vivieron ese momento?

—Ella fue una compañera increíble, fundamental para mí. Cuando me sentí mal, le conté todo enseguida. Por suerte, ella dio negativo en el análisis. Fue uno de los días más felices de mi vida.

—En redes recibiste mucho apoyo, pero también hubo mensajes como el de Catalina Gorostidi. ¿Cómo lo viviste?

—La mayoría de los mensajes fueron hermosos, de gente que se sintió identificada, que se sintió acompañada. Con Catalina, que grabó un video conmigo, hicimos una movida de marketing. Yo quería que la modelo que salió en mi videoclip ganara Gran Hermano. A ella la habían relacionado mucho en su momento y salió decir que no nos habíamos dado un beso. Nunca pasó nada con ella y hubiera respondido lo mismo. Yo sé cuál es mi historia y para qué la cuento: para que nadie más tenga que pasar por lo mismo.