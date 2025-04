EL TESTIMONIO DEL HOMBRE QUE GRABÓ A LOS VECINOS QUE CORTARON LA RUTA Y LES COBRARON “PEAJE” A LOS CONDUCTORES

El hombre que grabó a los vecinos que cortaron la ruta y les cobraron “peaje” a los conductores, detalló cómo fue la situación que vivió este lunes por la tarde en la localidad de Bernal.

César contó que iba con el camión con el que trabaja cuando se encontró cortada la ruta por una manifestación de vecinos. Lo que nunca se imaginó es que le iban a pedir plata para seguir su camino, por lo que decidió filmar la situación.

“Estaba entrando en la zona, tiraron cosas prendidas fuego adelante nuestro y nos obligaron a frenar. Y una vez que frenamos vinieron todos, eran alrededor de 30 o 40 y salieron de todos lados”, relató el camionero.

Y agregó: “Cuando se detuvo todo el tránsito y empezaron a salir los pibes por todos lados a pedir plata. Había gente con cara tapada, con palos”.

El conductor reconoció que tuvo miedo porque “no sabía en qué condición estaban, si estaban drogados o borrachos”. Aun así, decidió filmar la secuencia con el celular: “Traté de mantenerme lo más frío posible y quería que quede documentado por si llegaba a pasar a mayores”

Un conductor compartió en sus redes el insólito momento. (Foto: captura de video)

En cuestión de minutos llegó un joven a pedirle plata: “Le dije que lo estaba filmando y siguió insistiéndome en que quería plata”.

“No llegué a ver ningún arma, me enfoqué con el que estaba tratando conmigo. En un momento bajé la ventana y le expliqué que no tenía plata y él no me dejaba pasar si no le daba algo”, relató César.

También reveló las agresiones que sufrieron los conductores que decidieron no darles plata y continuar su camino: “Mucha gente dio plata, pero algunos se llevaron patadas en la puerta y pasaron”.

“Yo lo documenté para mandarlo al grupo de los colegas que andamos con camiones. Porque en esa parte no tenés escapatoria con un camión, no te da la altura para salir del barrio”, contó el camionero.

César también detalló que volvió a ver el video: “Se me puso la piel de gallina porque yo salgo todos los días de mi casa y no sé si vuelvo con vida».

En esa misma línea, contó la reacción que tuvo su pareja: “Mi mujer se largó a llorar. Yo no le cuento todo lo que vivo en la calle, pero se puso muy mal cuando vio el video. Ella me da un abrazo de despedida cada vez que me voy de mi casa”.

“Me dio mucha impotencia porque metros antes pasé por el peaje de Dock Sud y me pidieron de todo. El laburante es tratado como un chorro y unos metros más adelante pasa esta situación”, señaló indignado, al mismo tiempo de que reveló que no se comunicaron con él desde el municipio de Quilmes.

“Fue una situación incómoda que no le recomiendo a nadie. Es una cosa común ahí en la zona, lo hacen muy seguido, es una zona muy complicada. Esta presencia policial dura hasta que los medios no vayan más”, agregó.

Por último, señaló: “Yo tengo servicio las 24 horas, salgo a cualquier hora. No me siento cuidado, la calle está muy complicada. Frecuento zona sur y el lugar más complicado es el triángulo de Bernal, hay poca seguridad, está abandonado”.