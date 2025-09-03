EL RIESGO PAÍS SUBIÓ A CASI 900 PUNTOS, SU MARCA MÁS ALTA EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El índice elaborado por J. P. Morgan dejó a la Argentina en 898 puntos básicos con un salto del 8,3% con respecto al registro anterior. ¿A qué se debe?
Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) plantearon que «el Merval viene de un agosto para el olvido y enfrenta una semana donde la volatilidad es la gran protagonista, con las elecciones de PBA cada vez más cerca».
Si las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires tienen en vilo al mercado y hacen subir el riesgo país no es casualidad: se trata de una elección «termómetro» que podría anticipar la caída total de la popularidad del Gobierno libertario en los comicios nacionales, que son el 26 de octubre próximo.