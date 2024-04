EL PODER DE LOS MOYANO, EN NUEVA AMENAZA DE PARO: «EL LUNES NO SE VA A MOVER UNA HOJA EN TODO EL PAÍS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió sobre la posibilidad de convocar a un paro sectorial el próximo lunes si el Gobierno nacional no ratifica el acuerdo salarial más reciente alcanzado por el sindicato con los empresarios. Dicho acuerdo implica un incremento del 45% dividido en dos etapas: un 25% en marzo y un 20% en abril. Esta situación podría extenderse a otros gremios.

«Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado«, dijo Moyano en diálogo con C5N.

El acuerdo alcanzado por Camioneros excede el límite establecido por el Ministerio de Economía para mitigar las expectativas inflacionarias.

El sindicato está manejando los plazos estratégicamente: según lo dispuesto por la Ley 23.546, que regula los procedimientos para las convenciones colectivas de trabajo, si pasan 30 días desde la declaración del acuerdo sin que se haya realizado la homologación oficial, se considerará «tácitamente homologado«. A pesar de que la última negociación salarial se firmó el 23 de febrero pasado, aún no se ha aplicado la homologación tácita debido a que una de las cámaras empresariales ha impugnado el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.

LA CGT PLANEA UNA «GRAN MOVILIZACIÓN» PARA EL 1° DE MAYO

La Confederación General del Trabajo (CGT) está organizando una «gran movilización» para el 1 de mayo, Día del Trabajador, y no descarta la posibilidad de convocar a un nuevo paro general en protesta contra el gobierno de Javier Milei.

La decisión se enmarca en protesta de la continuidad del DNU 70/2023 y la próxima presentación de la nueva versión de la ley ómnibus en el Congreso, tras el revés parlamentario que sufrió el oficialismo el pasado mes de febrero.

Tras la reunión del sindicato de camioneros en la sede de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, anticipó que el jueves 11 de abril se llevará a cabo una reunión del Consejo Directivo. «En esa instancia definiremos nuestras acciones. No descartamos la posibilidad de convocar a un paro o una movilización», aseguró el representante gremial.

