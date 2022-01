EL PADRE DEL NIÑO SALIÓ A DESMENTIR LA ACUSACIÓN POR MALTRATO INFANTIL: “LE PIDO A LA GENTE QUE NO TOME ENSERIO ESTA DENUNCIA»

Juan se mostró indignado con la denuncia de la joven y manifestó, “esta denuncia llegó a todos lados, la foto de mi hijo llegó a Buenos Aires y Rosario. Ella no le sacó esa foto, fue mi hermano en mi casa porque ella nunca llegó a mi casa, ni a tomar mates. Ella está juntada con mi sobrino y parece que no tiene nada que hacer que se puso a publicar cosas sobre mi vieja. Yo quiero decirle a la gente que no crea en las mentiras que está publicando ella, eso de que golpeamos y maltratamos a mi hijo es mentira. Mi hijo está bien cuidado”, dijo e insistió: “Le pido a la gente que no tome enserio esta denuncia. ¿Cómo voy a hacerle eso a mi hijo después de haber luchado tanto por tenerlo conmigo?”.