El nuevo desafío que enfrentará Lali Espósito en su carrera: de qué se trata

El certamen, además, contará con una amplia presencia de producciones latinoamericanas, con fuerte acento argentino. En la Sección Oficial se presentará 27 noches, película de inauguración dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, que incluye en su elenco a Carla Peterson, Dolores Fonzi, Isabel Aimé González y Esteban Bigliardi.

Asimismo, la sección Horizontes Latinos reunirá a realizadores como Dominga Sotomayor, Fernando Eimbcke, Marcelo Gómes y María Clara Escobar, mientras que la representación regional se ampliará con obras de Luis Ortega, Paz Encina, Sergio Oksman, Kleber Mendonça Filho y Raoul Peck.