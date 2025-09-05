A HORAS DE LAS ELECCIONES EN PROVINCIA, JAVIER MILEI ROMPIÓ LA VEDA CON UN VIOLENTO MENSAJE
El presidente volvió a apuntar contra el periodismo que reveló que el muy celebrado en Casa Rosada acuerdo con los Estados Unidos para que los argentinos puedan entrar a ese país sin visa, se cayó por el momento.
El mensaje del jefe de Estado fue publicado horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a las 8 de la mañana y prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.
El violento posteo del Presidente contra la prensa y en medio del período de veda se suma a la tensión que rodea al Gobierno por los escándalos de corrupción, a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito del país.