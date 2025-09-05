A horas de las elecciones en Provincia, Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje

El presidente Javier Milei publicó, una vez más, un violento mensaje contra el periodismo y violó así la veda electoral que comenzó en las primeras horas de este viernes de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario libertario se volcó a sus redes sociales para salirle al cruce a informes periodísticos sobre las serias dificultades que enfrenta el gobierno nacional para poder avanzar en el empantanado acuerdo de exención de visas con los Estados Unidos que la Casa Rosada había anunciado con bombos y platillos pero que Washington decidió posponer por el momento.

La publicación de Milei consistió en un único acrónimo en mayúsculas: «NOLSALP».

Marcelo Bonelli sobre un viaje del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, a Estados Unidos. El exabrupto del mandatario en la red social X fue para respaldar una desmentida a una nota del periodistasobre un viaje del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),, a Estados Unidos. El acrónimo «NOLSALP» que utilizó el Presidente significa «No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas».