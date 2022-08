EL MUNICIPIO DE SÁENZ PEÑA INSTALÓ LA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA N°300

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En la mañana del viernes, el intendente, Bruno Cipolini, junto al secretario de Gobierno Diego Landriscina, el subsecretario de Modernización, Sebastián Chade y la directora de monitoreo Karina Cardozo; visitó el barrió 713 Viviendas donde se instaló la cámara número 300, la misma está ubicada frente a la Escuela Secundaria N°59.

«Esta es la cámara número 300, instalada con recursos propios de la municipalidad, en el marco de una preocupación que tienen los vecinos como lo es la seguridad pública. Como decimos siempre, no tenemos en nuestras manos todas las herramientas para mejorar el funcionamiento de dicha cadena, es decir que no somos el servicio de justicia, no podemos decir que causa archivar o cual sigue su curso; no somos el sistema carcelario por lo que no decidimos quien entra o quien sale; no podemos suplir la falta de recursos humanos y materiales en las fuerzas. Pero en la parte preventiva es donde estamos muy comprometidos y es la parte donde mayor aporte podemos hacer», sostuvo el Intendente.

Por su parte, remarcó que «desde la Secretaría de Gobierno se continúan realizando reuniones con vecinos en los barrios, entrega de alarmas vecinales que cada vez que son activadas llega un aviso al Centro de Monitoreo del Municipio, también se coordinan operativos preventivos con las fuerzas de seguridad».

«A medida que se va extendiendo la geografía monitoreada se va avanzando en la intervención en tiempo real. Este objetivo cumplido nos permite generar una nueva propuesta hacia adelante con el nuevo centro de monitoreo en calle 14 y 1 del centro, con una estructura apta para la cantidad de cámaras que queremos instalar el año próximo», dijo el intendente.

Por su parte el Subsecretario de Modernización, explicó que, actualmente se cuenta con 22 kilómetros de tendido de fibra óptica que permite llegar a más barrios de la ciudad con la instalación de cámaras.

En tanto que el Secretario de Gobierno destacó que «diariamente se realizan reuniones con los vecinos, donde se busca trabajar conjuntamente en prevención y se coordinan acciones con el personal municipal y la policía, dado que en todas las reuniones participan los jefes de cada jurisdicción».

