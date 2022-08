DECLARARON CULPABLE A LA PAREJA QUE ASESINÓ A JAVIER CARDOZO EN NAVIDAD EN FONTANA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Un Jurado Popular declaró culpables esta tarde a Matías Retamozo y Gisella Esquer por el homicidio de Javier Cardozo en Fontana. El joven de 26 años fue asesinado el 25 de diciembre de 2020, tras recibir varias puñaladas.

El juicio por Jurados, que inició esta semana, estuvo a cargo de la jueza Cristina Pisarello y la investigación la llevó adelante el fiscal de la Cámara N°3, Sergio Cáceres Olivera. Luego de una extensa jornada y los alegatos finales, los 12 ciudadanos por unanimidad declararon culpables a Retamozo por el delito de homicidio simple y a Esquer por el delito menor incluido en la acusación principal de homicidio con exceso de la legitima defensa .

Según la familia de Javier, los ahora condenados «tenían planeado un crimen hacía una mujer por una riña y disputa por Retamozo». Graciela Cardozo, madre del joven asesinado, había contado a Diario Chaco que ese día su hijo «llegó en la hora y al lugar equivocado. Defendió a una chica a la que iban a apuñalar y ahí pasó esto«,

Matías Retamozo y Gisella Esquer fueron detenidos en esa oportunidad y llegaron al juicio en calidad de detenidos preventivamente.

«Ella – Esquer- fue la que le proporcionó la primera puñalada que fue la que le provocó la muerte porque le cortó su arteria aorta. Después lo siguieron apuñalando porque la autopsia dice que tiene más de una, no fue un acto de susto, no fue un acto de defensa. Fue un asesinato y yo quiero justicia, quiero la máxima pena para esas dos personas que nos dejaron a todos re mal, a mi como mamá me dejaron en una oscuridad que yo nunca he estado así. Yo soy una mujer muy fuerte pero les aseguro que maten a tu hijo es algo que no se puede soportar, ni aceptar», dijo la mujer entre lágrimas y ante la emoción del resto de la familia», contó conmovida Cardozo a este medio.

Relacionado