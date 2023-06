EL MUNICIPIO DE RESISTENCIA COMUNICÓ QUE REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN VILLA PROSPERIDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Municipio de Resistencia comunicó que ejecutó un nuevo operativo de limpieza integral en un espacio ubicado en Villa Prosperidad, en la intersección de Alice Le Saige y Pasaje Nicolás Rojas Acosta.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que «lugar donde se llevó adelante la erradicación de un minibasural histórico que, ante cada intervención, vuelve a ser generado por personas que no cuidan la limpieza del espacio público y arrojan residuos en lugares y horarios que no corresponden».

«Con operarios y equipamiento, se llevó adelante el operativo especial de recuperación para un sector ubicado en la calle Alice Le Saige al 1300. Se trata de un espacio que ya había sido intervenido en varias oportunidades e incluso cuenta con un cartel oficial que indica la prohibición de arrojar residuos en el lugar. En esta oportunidad, se optó también por la plantación de distintas especies de plantas para desalentar que lo vuelvan a llenar de residuos», explicaron.

Para la tarea se afectó maquinaria y personal de la Dirección de Desagües ya que la misma acumulación de desechos obstruía las zanjas de la zona. Además, se instalaron en el lugar plantines aportados por el Vivero Municipal con la intención de que dicha ornamentación invite a los habitantes del sector a apropiarse y cuidar del lugar.

«RESPETAR EL AMBIENTE»

Así lo comentó el subsecretario de Servicios de la ciudad, Luís Alonso: «Hoy, a partir del trabajo del Centro Comunitario de Villa Prosperidad, estamos intentando parquizar y hacer algún tipo de decoración para cambiar la escenografía del lugar y para ver si logramos que haya respeto por el ambiente».

«Se han relevado problemas de este tipo en distintos puntos de la ciudad, pero las autoridades manifestaron su sorpresa en el caso particular del sector en cuestión porque el mismo cuenta con un constante y confiable servicio de recolección regular de los residuos. Vivir en comunidad significa respeto por el otro, saber que cuando necesito algo mi vecino es el que me va a ayudar y no cerrar los ojos y tirar la basura afuera de mi vereda y en la vereda del vecino», insistió Alonso.

Desde la Municipalidad comentaron que «se viene llevando adelante una campaña de concientización respecto de las distintas tareas que se realizan para tener una ciudad más limpia, con la realidad a cuestas de que repetir operativos de limpieza en un mismo lugar implica que no se pueden atender otros sectores por culpa de personas que siguen perjudicando al ambiente y al espacio colectivo de los barrios».

En un sentido similar se expresó Gastón Galarza, director del Centro Comunitario de Villa Prosperidad, quien lamentó que este tipo de trabajos «se hace en un día», pero luego se enfrentan con la tarea «de evitar que la gente venga y siga tirando en el lugar».

Ante este tipo de situaciones, la Municipalidad de Resistencia solicita a los habitantes de los distintos barrios que cuiden sus sectores y, de ver a personas que tiren basura en lugares indebidos, envíen datos, fotos o videos al WhatsApp 362-5162913.

Relacionado