EL MINISTRO DE GOBIERNO RECIBIÓ A FAMILIARES Y AMIGOS DE FERNANDO FRANCOVICH

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Fernando Gómez, se reunió con Mónica Corgniali, mamá de Fernando Francovich, el joven camionero que fue asesinado en cercanías de Avia Terai, hace 9 meses.



“Esta reunión se realizó por pedido del gobernador de la provincia, con el objetivo de atender a la madre, sabemos que viene luchando hace mucho tiempo para que el hecho se esclarezca”, declaro Gómez y agregó: “la hemos recibido y entablado un diálogo, respetando siempre la división de poderes y la independencia del poder judicial para que este hecho quede esclarecido”

Mónica Corgniali, la madre de Fernando, contó que esta reunión surge a raíz de irregularidades y el no avance de la causa durante estos meses.

A su vez, Mónica Corgniali, destacó“me sentí usada por el gobierno anterior desde el primer día, con semejante crimen, a mí nadie me dio una mano y nadie se comunicó”.

Fernando Francovich, tenía 33 años, vivía en Villa Ocampo, Santa Fe y era camionero. El 21 de marzo, luego de hacer tres entregas en el marco de un viaje al Chaco, fue interceptado por una banda de asaltantes que se movía en tres camionetas, a la altura de la localidad de Avia Terai, sobre la ruta 16. No está resuelto aún si querían su camión, o los 300 mil pesos que había cobrado por el flete; o las dos cosas.

