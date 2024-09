EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AVANZA CON LOS CONCURSOS DOCENTES SUSPENDIDOS POR LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LAS CAUSAS DE POSTÍTULOS “TRUCHOS”

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco informa que se encuentra trabajando para destrabar la suspensión de los concursos dispuestos por la anterior gestión a causa de medidas cautelares interpuestas por un grupo de alrededor de 156 docentes. Para ello, se ha solicitado autorización judicial para avanzar con los concursos, estando ello pendiente de resolver por parte de la justicia, atento que las medidas cautelares ordenadas sobre la base de postítulos “truchos” perjudican a casi 14.000 docentes.

Asimismo, el MECCyT evalúa constituirse como querellante en las causas penales en curso y que se tramitan ante el equipo fiscal especial “D”, a raíz de publicaciones que circulan por las redes sociales, donde se ofrecen servicios jurídicos con la finalidad de continuar con “la industria del juicio” contra la cartera educativa, valiéndose de títulos apócrifos, supuestamente emitidos por la Fundación River Plate y Fundación Terras.

Por ello, se informa a la comunidad educativa que se responderá con la ley y se efectuarán las denuncias penales necesarias en todos los casos que se intenten acciones judiciales valiéndose de los mencionados títulos apócrifos, dado que ello implicaría una defraudación, tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Educación y a la docencia en general.

Por lo que desde el Ministerio de Educación, a cargo de Sofía Naidenoff, en este mismo comunicado de prensa se aclaró que “los hechos investigados por la Justicia Penal por supuesta estafa no son contra el ministerio, sino contra los oferentes de los postítulos, cuyos títulos han sido negados como emitidos por las entidades a las que se les atribuye su autoría (la Fundación River Plate y Fundación Terras)”.

Asimismo, se señaló que “las causas de amparos” promovidas por un grupo de docentes que logró captar este profesional como clientes y que se encuentran con medidas cautelares, a la fecha se han dictado tres sentencias que rechazaron los convenios firmados por la gestión saliente y dicho profesional, estando pendiente de resolverse los recursos extraordinarios que ha interpuesto.

En ese sentido, se hace saber que luego de haber obtenido las medidas, el profesional nunca impulsó las causas principales, a tal punto que la Justicia en una de ellas decretó la caducidad de la instancia por abandono del juicio (proceso) por parte del abogado.

Al respecto, se explicó que “a raíz de las presentaciones efectuadas por el Ministerio de Educación, se logró frenar que la justicia aprobara los convenios, los cuales garantizaban impunidad absoluta a quienes se valieron de dichos títulos, lo que hubiese representado un verdadero abuso del derecho, toda vez que si bien pudo haber existido un error en el procedimiento administrativo para la anulación de los puntajes; ello en modo alguno habilita a la convalidación de una valoración sobre títulos inexistentes, cuyas entidades desconocen los cursos supuestamente dictados, como así también los títulos impresos que se les atribuye”.

Como consecuencia de las medidas cautelares dictadas, el Ministerio de Educación advirtió que “se ven afectados casi 14.000 docentes, dado que los Concursos de Ascenso Nº 48, 36, 37, 01, 40, 45,53, 51 y 52 (Resoluciones del MECCyT Nº 233, 234, 238, dictadas por la gestión anterior) se encuentran postergados y cuyo fundamento obedece a las medidas cautelares dictadas en las causas mencionadas”.

Por lo que se consideró “imperioso que se resuelva la cuestión de fondo” y en ello se está trabajando, dado que “existen probabilidades ciertas de que se haya consumado una verdadera estafa procesal, induciendo a error a los tribunales intervinientes, con el solo fin de convalidar un puntaje que no ha sido obtenido en forma legal, en desmedro del resto de la docencia”.

En ese marco, se detalló que “el convenio firmado por este abogado en representación de un grupo mínimo de docentes sólo tiene como fin que: La administración deje sin efecto los sumarios administrativos, abone los honorarios profesionales y costas, y que garantice a este grupo de docentes una capacitación que le permita convalidar su puntaje obtenido por medios en supuesto fraude a la ley”.

Ante ello, las autoridades del Ministerio de Educación convocan a la “reflexión a todos aquellos docentes que hayan sido inducidos a judicializar la quita de sus puntajes, independientemente de que hayan sido engañados en su buena fe”.

Asimismo, puntualizaron que ante la gravedad del hecho considerado que en sí mismo resultaba necesario no consentir un acto en violación a la ley, siendo nulo de nulidad absoluta, toda vez que dichos postítulos no fueron dictados por el Instituto Terras ni por River Plate, quienes desconocen la autenticidad de los documentos que les fueron atribuidos y presentados ante la Dirección General de Títulos y Equivalencias”.

“Se hace saber –además- que es indeclinable la voluntad de este ministerio de avanzar con los concursos y arbitrar judicialmente lo que en derecho corresponda, dado que ello representa una obligación con la totalidad de la comunidad docente, debiendo velar y priorizarse el interés público general por sobre los intereses particulares”, expresó el comunicado de la cartera educativa provincial, destacando los nuevos tiempos que corren con la puesta en marcha del Programa de Formación Docente Continua Red Aprende, gratuito, en servicio, que brinda igualdad de oportunidades, con capacitadores locales y nacionales que garantizan calidad para la totalidad de la docencia chaqueña y que otorgará los tres puntos como establece el Estatuto del Docente.

Relacionado