El millonario premio que recibirá River si elimina a Palmeiras y pasa a semifinales de la Copa Libertadores

U$S3.000.000 por disputar tres partidos como local en fase de grupos.

U$S990.000 por las tres victorias en esa instancia.

U$S1.250.000 por clasificar a octavos de final.

U$S1.700.000 por avanzar a cuartos de final.

Si logra eliminar a Palmeiras y meterse en semifinales, River recibirá otros U$S2.300.000, cifra que incrementará significativamente el total de su recaudación.

Lo que puede ganar si llega a la final

Clasificación a la final como subcampeón: U$S7.000.000 .

Consagración como campeón: U$S24.000.000.

En caso de levantar el trofeo, River habrá embolsado U$S33.240.000 en total, sumando todas las fases del torneo.

Para el choque del miércoles, River no podrá contar con Giuliano Galoppo, expulsado en el duelo de octavos ante Libertad de Paraguay. Será una ausencia sensible para Gallardo, que deberá rearmar el mediocampo de cara al cruce con el Verdao.