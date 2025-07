El grupo HLB Pharma–Ramallo, responsable de las ampollas de fentanilo que causaron 52 muertes y 76 intoxicaciones, importó maquinaria china con el régimen SIMI durante el gobierno de Alberto Fernández y levantó un laboratorio en Ciudad del Este, uno de los vértices de la Triple Frontera.

Según supo Noticias Argentinas, la investigación publicada por los periodistas Camila Dolabjian y Diego Cabot detalla que la planta se erige en el “Complejo Empresarial Global”, sobre la ruta PY02 (km 331,5), y dispone de tecnología apta para sintetizar opioides y otros fármacos biológicos. La firma trianguló la compra de equipos por US$ 4,5 millones —más otros US$ 556.000 en insumos— vía Panamá, obteniendo divisas al tipo de cambio oficial.

Una trama de licencias y sobrefacturación

-La Dirección General de Aduanas denunció en 2023 la maniobra por presunta sobrefacturación: declaraban valores inflados para conseguir más dólares baratos y girarlos al exterior.

-El caso quedó en el juzgado penal económico de Pablo Yadarola, que investiga si la operatoria configuró contrabando agravado y lavado.

-Las máquinas ni siquiera estaban destinadas a la Argentina, algo prohibido por el régimen SIMI: fueron enviadas directamente a Paraguay para la nueva planta.

Alerta previa de la procuraduría

Meses antes de la tragedia, la Procunar recibió una denuncia anónima que acusaba a HLB Pharma de “vender droga” desde sus instalaciones de San Isidro y Ramallo. Esa línea fue anexada a la causa que dirige el juez federal Ernesto Kreplak y hoy apunta a eventuales conexiones narco.

Viajes y contactos en Paraguay

Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro realizaron al menos 11 cruces de frontera junto al español Ignacio Méndez Azarraga Pérez (Axiom Ingeniería) y al guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante de la marca de maquinaria. Ariel, el mayor, fue fotografiado el 24 de noviembre de 2023 con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, sancionado en EE.UU. por lavado y contrabando.

Antecedentes judiciales y nexos rosarinos

Ariel García Furfaro purgó condena por intento de homicidio en la Unidad 9 de La Plata; luego se vinculó al laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina y asociado al “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Muchos operarios de la planta de Ramallo provienen de Rosario y se indaga la posible conexión con el clan Cantero.

Interrogantes abiertos

-¿Quién autorizó las SIMI pese a los alertas aduaneros?

-¿Se usaron fondos públicos provinciales para adquirir medicamentos de la droguería Alfarma, otra empresa del grupo?

-¿Qué rol jugó la supuesta gestión del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, mencionado en la causa?

Con los indicios de importaciones irregulares, vínculos políticos y una estructura productiva en la Triple Frontera, la justicia busca determinar si la operatoria de HLB facilitó la elaboración del fentanilo adulterado que derivó en la mayor tragedia sanitaria del año.

Allanamiento del 10 de marzo de 2023 por una sobrefacturación del 907 %

El 10 de marzo de 2023, el Juzgado Penal Económico N.° 2 ordenó allanar dos inmuebles de un laboratorio argentino luego de la denuncia presentada por la Aduana, entonces conducida por Guillermo Michel. La investigación reveló que la empresa declaró en el régimen SIRA la compra de cinco máquinas por US$ 5.040.000, cuando los registros de exportación en China indicaban un valor real de apenas US$ 555.920. La diferencia —unos US$ 4,5 millones— quedó depositada en un banco de Panamá y configura una sobrefacturación del 907 %, por lo que la multa podría alcanzar US$ 22,6 millones.

Según la Aduana, la refacturación se canalizó a través de una firma panameña sin aportar “valor agregado tangible”, lo que encendió las alertas de riesgo. Documentación interna señala que la operación fue negociada directamente por una empleada jerárquica del laboratorio, identificada como “Raquel”, con la proveedora china, pese a que la mercadería llegó en forma directa a la Argentina. La causa avanza por los delitos previstos en el artículo 865 inciso f del Código Aduanero y por egreso indebido de divisas.

