EL JEFE DEL BLOQUE DE LA LIBERTAD AVANZA EN DIPUTADOS TOMÓ DISTANCIA DE LOS DICHOS DE MILEI

Hace unos días, el Presidente calificó al Congreso como «un nido de ratas». Oscar Zago, presidente del bloque de LLA en Diputados habló al respecto.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, se diferenció de las declaraciones del presidente Javier Milei quien calificó al Congreso como «un nido de ratas«.

El legislador libertario explicó en declaraciones radiales que «no considera eso» y que los dichos del jefe de Estado no van dirigidos hacia su persona.

«No considero eso, a mí no me dijo, me siento muy bien, que se ponga el saco el que se lo tiene que poner, el Presidente tiene una forma de expresarse, cuestionar, será una cuestion de él, el que contesta se sentirá afectado», comentó Zago en diálogo con Futuröck FM y El Destape Radio.

Cabe recordar que Javier Milei estuvo este lunes en la provincia de Corrientes para participar del acto del 10° aniversario del Club de la Libertad, una agrupación afín a sus ideas económicas. Allí, durante su alocución, el mandatario argentino apuntó contra el Congreso al llamarlo «un nido de ratas«, y también dijo que los políticos son «una mierda que la gente desprecia«.

Además, el presidente sostuvo que «meterse en el barro», en relación a la política, «no es gratis». «He recibido todo tipo de injurias, calumnias, han dicho cosas verdaderamente aberrantes de mí, de mi hermana, de mi familia. El sistema se defiende», dijo Milei.