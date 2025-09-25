EL INTENDENTE PÍO SANDER VISITÓ EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO NOCAAYI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, acompañado por el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz, visitó el Centro de Salud del barrio Nocaayi, donde fueron recibidos por el equipo médico del lugar, encabezado por el Dr. Daniel Morales. Durante la recorrida se interiorizaron sobre la situación actual, las necesidades de la institución y dialogaron con los profesionales de la salud.

En esta oportunidad, se dio la bienvenida a tres médicas residentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes realizan su rotación final de prácticas profesionales en distintas provincias del interior del país, como Salta, Tucumán y Chaco. Estas profesionales permanecerán en Castelli durante dos semanas, desarrollando actividades de prevención, visitas domiciliarias, acompañamiento comunitario y detección temprana de enfermedades como la tuberculosis, entre otras.

El director del Centro de Salud destacó que se mantienen reuniones con líderes barriales para organizar charlas y actividades de contención destinadas a las familias del barrio.

El intendente Pío Sander subrayó la importancia de estas prácticas en territorio, señalando que:

“Las visitas de estas residentes son muy valiosas, porque además de brindar respuestas concretas a la comunidad, permiten que las y los profesionales adquieran una experiencia única en contacto directo con la realidad local.”

Además, agregó:

“Estos programas son muy importantes y debemos darles continuidad, porque tenemos problemas como la tuberculosis y un flagelo que nos preocupa mucho, que son las adicciones. Si bien venimos trabajando, el compromiso debe ser mayor y necesitamos sumar más profesionales para poder dar respuestas concretas y resolver estas problemáticas.”

