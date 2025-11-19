EL IMPENETRABLE: CONVENIO CHACO – UNICEF, AVANZA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO AGUA EN EL SAUZALITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante este martes, en El Sauzalito, se llevó adelante la entrega directa de tanques de agua, módulos alimentarios del Programa Provincial Social y Articulado Ñachec, y semillas para los vecinos de la zona. Estas acciones refuerzan el acompañamiento a las familias de la región y brindan respuestas concretas a las necesidades del territorio.

En la recorrida estuvieron presentes el coordinador zonal de Ñachec, Fernando Vogel, y la coordinadora local, Silvana Pérez, quienes supervisaron las tareas y mantuvieron diálogo con las familias de diferentes parajes en El Sauzalito.

El Proyecto Agua forma parte de la segunda etapa del convenio entre el Chaco y UNICEF, una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de las familias de El Impenetrable, fortaleciendo el acceso a un derecho esencial como el agua segura.

El Gobierno del Chaco, a través del convenio con UNICEF, sigue adelante con estas nuevas acciones del Proyecto Agua en El Sauzalito, con el objetivo de garantizar el acceso al agua segura a familias que viven en zonas alejadas del territorio provincial.

“Seguimos presentes en territorio, cerca de la gente, acompañando a las comunidades y garantizando derechos fundamentales”, señaló Fernando Vogel, desde el equipo zonal de Ñachec.

Por su parte, la coordinadora local de Ñachec, Silvana Pérez, remarcó: “El objetivo central del programa es que cada familia pueda contar con agua segura y un entorno más digno, avanzando en soluciones concretas para quienes más lo necesitan”.

“Es muy importante para nuestra zona, sobre todo el área rural donde muchas familias que antes no tenían agua, hoy la van a tener”, concluyó.

