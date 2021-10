EL “HOMBRE GATO” DE MENDOZA NO PARABA DE MAULLAR Y LA JUEZA ORDENÓ SU DESALOJO DEL DEBATE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Esta mañana comenzó el juicio por jurados contra el israelí Nicolás Gilad Pereg, acusado por el doble crimen de su madre y su tía, ocurridos en enero de 2019. El hombre se sentó en la sala y, frente a la jueza técnica que comanda el debate, comenzó a imitar el sonido de los gatos, situación que ocasionó su desalojo inmediato.

“Miau, miau, miau”, gritó antes de que ingresara la doctora María Laura Guajardo al recinto. “Señor Gilad Pereg, estamos por iniciar el juicio en contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Si no hace silencio lo voy a tener que sacar de la sala”, le respondió la jueza.

Sin embargo, nada inmutó al acusado, que continuó gritando la misma palabra: miau.

“Si usted insiste con esta actitud, lo voy a tener que desalojar de la sala”, expresó Guajardo antes de darle lugar al ingreso de las 12 personas que integrarán el jurado. “Miau, miau, miau”, se oyó en la sala, ante la atónita mirada de los presentes, por parte de Gilad Pereg.

“Señor, Gilad Pereg, ¿es ese su nombre correcto?”, preguntó Guajardo nuevamente. Luego le consultó por el número de DNI. Sin embargo, el imputado no respondió ninguna otra palabra que la mencionada. Tras la última advertencia, la jueza solicitó que sea trasladado a una sala contigua al tribunal, desde donde continuó observando lo que sucedía en la sala. Desde que fue consultado por su nombre hasta que se retiró, Gilad Pereg repitió 55 veces la palabra miau.

El doble crimen de las israelíes: ¿culpable o inimputable?

Gilad Pereg afronta cargos por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” de su madre, Pyrhia Sarussi (63), y por el “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” de su tía, Lily Pereg (54).

El doble crimen fue descubierto el 26 de enero de 2019 luego de que se buscara el paradero de ambas mujeres por Mendoza y Chile. Finalmente los cuerpos fueron hallados en un predio, enterrados, ubicado en la localidad de Guaymallén. El hombre, bautizado Nicolás en su barrio, fue quien denunció la desaparición al relatar que las había visto por última vez cuando se dirigían en colectivo a la capital provincial.

Desde que permanece detenido, únicamente tres personas mantuvieron contacto con Giled Pereg: un abogado, un miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos que lo había ayudado con una estafa y una mujer, a la que no conocía antes de su detención pero que fue quien más lo visitó.

El interés en común que los unió -según contó a Clarín uno de sus abogados defensores, Lautaro Brachetta- fue el amor por los gatos. Así fue que, cuando ella le envió una carta proponiéndole visitarlo en prisión, el acusado aceptó y a partir de allí comenzaron a verse todos los sábados por la mañana.

“Me da lo mismo estar en la cárcel o bajo arresto domiciliario. Lo único que quiero es estar con mis gatos. Si me quiere enviar a mi casa con 50 policías que me custodien, hágalo. No me interesa fugarme. Solo me interesan mis gatos”, le dijo en una oportunidad Giled Pereg a la fiscal. Finalmente, los 37 gatos y 4 perros que encontraron cuando resultó detenido fueron entregados a una asociación de animales, que se encargó de buscar personas dispuestas a adoptarlos.

En cuanto al juicio, el jurado deberá determinar si Giled Pereg es culpable o no y si resulta imputable o inimputable por los delitos. Si lo declaran culpable e imputable, podría recibir la pena de reclusión perpetua.

