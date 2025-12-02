EL GOBIERNO AMPLIÓ POR DECRETO EN MÁS DE 26 MIL MILLONES DE PESOS LOS FONDOS PARA LA SIDE
Mientras mantiene congelado desde hace 21 meses el bono de 70 mil pesos a jubilados, Javier Milei incrementó por decreto las partidas para la SIDE. El Presupuesto 2026 ajusta, todavía más, áreas como Salud y Educación y expande por encima de la inflación, los fondos para los espías.
El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, advirtió que si el bono se actualizara con el mismo criterio que la SIDE, entonces “en diciembre debería ser de $177.485. Los jubilados que cobran la mínima pierden $107.485 por mes”.. El Gobierno no dio sin embargo ninguna señal de querer mejor la situación de los jubilados, ni ahora ni más adelante. Y para justificar este ajuste recurre, una vez más, al «no hay plata».
Según revelaron los estudios presupuestarios del CEPA, la SIDE es una de las pocas áreas que se salvó de la motosierra de Milei. En el Presupuesto 2026, tienen garantizados aumentos por encima de la inflación proyectada para todo el año, que es de 10,1 por ciento.
El área que tiene como titular a Sergio Neiffert, pero que funciona en los hechos bajo la tutela de Santiago Caputo tuvo ya un escándalo en 2024 cuando Milei decidió en julio del año pasado asignarle por decreto 100 mil millones para gastos reservados, de los que rápidamente utilizaron más de la mitad. En ese momento, la SIDE ya había recibido 36 mil millones de incremento presupuestario por lo que para todo 2024 estaba orbitando los 136 mil millones de Presupuesto. Un aumento del 778 por ciento. Además, la proporción de gastos reservados sobre el total del presupuesto del organismo pasó del 8,6 por ciento al 75 por ciento (este año, están más cerca del 20 por ciento).
El escándalo fue tal que llevó a que ambas cámaras del Congreso rechazaran el decreto por primera vez. Esto obligó a la SIDE a devolver los 100 mil millones que le habían asignado.