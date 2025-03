EL GOBERNADOR ZDERO RATIFICÓ SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN AL INAUGURAR LA REFACCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA DE VILLA ÁNGELA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El primer mandatario provincial encabezó, este martes, el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2025 para todas las escuelas secundarias (y sus modalidades) desde Villa Ángela, donde también inauguró la refacción integral de la emblemática EET Nº 1, una obra que estuvo paralizada y que se reactivó con financiamiento provincial. Además, anunció que para el segundo semestre del año se terminará la obra de la EES Nº 9, para completar todo el complejo educativo villangelense.

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, este martes, a la mañana en Villa Ángela presidió el acto de inicio del ciclo lectivo de Nivel Secundario para toda la provincia y, además, inauguró la refacción integral de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 1 “Paula Albarracín” de esta localidad, en el marco del plan provincial de obras que se lleva adelante para recuperar y finalizar construcciones que estaban paralizadas desde agosto de 2023.

En la oportunidad, el gobernador Zdero agradeció a esta comunidad educativa por su recibimiento, destacando que “fue cálido”, seguramente producto de una espera larga, de insistencias y concreción de un sueño. En estos momentos, para nosotros poder administrar una provincia con una situación económica y financiera crítica, tenemos que ir orientando los recursos, de manera tal que podamos terminar y pagar una obra para iniciar otra”, señaló al referirse a la habilitación de este edificio escolar emblemático para Villa Ángela, cuya institución fue creada hace 67 años.

A ritmo acelerado se llegó para el comienzo de clases con la refacción integral de la EET Nº 1 con fondos provinciales, que permitirá que más de 550 estudiantes de Educación Técnica y de Formación Profesional volvieran al edificio escolar. Mientras que continúa la obra de la segunda etapa de refacción de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 9 -que está al lado de la escuela inaugurada-, y que se estima que estará lista para mitad de este año, beneficiando a 580 alumnos.

Al respecto, el gobernador explicó: “En este complejo educativo teníamos dos instituciones que estaban esperando hace mucho tiempo, el `Bachi 9´ y la Escuela Técnica N°1, tomar la decisión de cuál terminar fue difícil, pero lo que tenemos por seguro es que hoy inauguramos y entregamos la EET N°1 y para inicio del segundo semestre en el mes de julio, vamos a tener inaugurado el `Bachi 9´, que es el sueño de muchos villangelenses”, afirmó el gobernador. “Estamos poniendo el máximo esfuerzo para poder concretar este sueño de estos dos establecimientos”, afirmó Zdero.

Asimismo, señaló que “apostar a la educación en estos momentos tan difíciles, es apostar al presente y al futuro, claro que soñamos y queremos aún más. Queremos tener una provincia ordenada, sustentable y previsible, para poder acompañar el proceso. Para esto era necesario poner orden en la educación y en el Estado, y de esa manera ir recuperando certidumbre hacia el futuro”.

En este sentido, el gobernador sostuvo: “Sé que algunos no lo comprenden, pero estoy convencido que los chaqueños en su mayoría entienden que el proceso de un cambio, que ratifique pilares sólidos para construir el Chaco que queremos, tiene que ser en base a valores como el respeto, en base a la educación para fortalecerla y jerarquizarla”.

A la vez que indicó que “algunas medidas para los chicos no tan simpáticas, pero que marcan un antes y un después en la vida de todos nosotros, que cuando nos exigen, cuando hay esfuerzo, uno trabaja mejor. No hay ejemplo en el mundo de que se salga adelante sin esfuerzo, se empieza por los ciudadanos”, consideró Zdero, recordando que desde el Ministerio de Educación se tomaron medidas en el Nivel Secundario, como que no se puede pasar de año si se adeudan más de dos materias. “Ésto es un esfuerzo que requiere del compromiso de los docentes, alumnos, padres y de la comunidad educativa”, subrayó el primer mandatario provincial.

Así como también, recordó que esta gestión desde que asumió trabaja en territorio en toda la provincia con rondas de consultas para construir “el modelo de provincia que queremos y hacia dónde queremos ir” con la participación de estudiantes, jóvenes, intendentes, ciudadanos en general. “Por eso, tenemos que orientar la educación para el Chaco del presente y el futuro”, aseveró, indicando que “atender la demanda de cada una de las regiones de la provincia, para poder acompañar desde la educación para que los chicos se vinculen con el mundo del trabajo y la tecnología; que tengan un oficio, una profesión, eso también tiene que ver con el Chaco que soñamos. Ese Chaco productivo, pujante, con una identidad que necesita profundizar para no seguir siendo estigmatizado”, sostuvo el gobernador.

“El Chaco va a dejar de ser esa provincia postergada, estigmatizada, por los dolores que tenemos, para emprender la posibilidad de un Chaco que sea valorado, que avance, que vaya adelante; estoy convencido que es desde la educación”, manifestó Zdero. Y aseguró: “Desde el gobierno provincial siempre vamos a poner el máximo esfuerzo, sabemos que hay muchas deudas pendientes. Quiero honrar la oportunidad que me dieron los chaqueños y de esa manera devolver trabajando y haciendo las cosas bien para que al Chaco le vaya bien”.

También estaba presente en este acto la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; la ministra de Educación de la Provincia del Chaco, Sofía Naidenoff; la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk. Así como el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; demás funcionarios del Ejecutivo provincial; legisladores provinciales y el presidente del Concejo Municipal de Villa Ángela, Guillermo Buyatti, demás concejales; la directora de la Regional Educativa 9, Milena Kek. Además, la intendente de Santa Sylvina, Susana Maggio; y de Chorotis, Ariel Hofstetter.

NAIDENOFF: “ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN”

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, manifestó su alegría de inaugurar el ciclo lectivo desde una escuela técnica profesional. “Es cierto que estamos comprometidos, y es la primera vez que escucho que un director de escuela técnica diga que estamos haciendo bien lo pedagógico. A mí me llena de orgullo, porque queremos que la escuela técnica se abra para mostrar lo que hace, entienda la producción de su zona, queremos mejorar oficios, queremos dar más, pero que se adapten a la realidad para poder emprender”, expresó la ministra. Agregó: “Si los chicos emprenden, y pueden hacerlo a través de la educación, es un valor extra que no se lo quita nadie, es un oficio que les queda, y ni hablar de la escuela técnica. La escuela técnica se tiene que abrir porque muchas cosas que necesita la comunidad lo puede hacer la escuela técnica”.

Además, la ministra aseguró: “Tengo un compromiso con la docencia y con los chicos. Yo les quiero decir que en la mesa –refiriéndose a la paritaria docente provincial- el gobernador Zdero va a fijar un criterio en base a las posibilidades de la Provincia, y va a ser pensando en ustedes (los docentes) y en los chicos”.

A la vez que instó a docentes, estudiantes y padres a trabajar en los valores, “los jóvenes hoy están expuestos a muchos peligros y eso hay que hablarlos”, dijo. En ese marco, pidió que al docente se lo respete y que todos los actores del sistema se comprometan con la educación; “no puede ser que los chicos no comprendan una consigna. No se merece el Chaco, no se merecen los chicos y los docentes tampoco”, aseveró.

En ese sentido, Naidenoff reflexionó que “el mundo es una incertidumbre, por eso preparemos al chico con una escuela sana, libre y no ideológica, para que le enseñe a pensar con los contenidos correspondientes. Éste compromiso debe ser de toda la sociedad”, señaló, advirtiendo que de lo contrario “es un peligro educativo y social”. “Y la educación empieza en la casa, continúa en la sociedad y se apoya en la escuela. Necesitamos que nos apoyen”, sostuvo para finalizar.

AGRADECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD

El director de la EET Nº 1, Gabriel González, expresó que: “emociona volver a nuestra casa, hoy escribimos una nueva página en la historia de nuestra institución y la palabra justa para este momento es: ‘gracias’. Hemos esperado varios años este día, donde el horizonte no se visualizaba. Gracias señor gobernador, hemos rezado para que Dios lo ilumine en sus decisiones y hoy ya forma parte de nuestra comunidad educativa y su historia”.

ENTREGA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

En el marco de este acto las autoridades provinciales realizaron la entrega de elementos deportivos de Educación Física (pelotas, colchonetas, redes, etc.), destinados a 126 escuelas primarias y 38 secundarias de gestión estatal, social y privadas de cuota cero de la localidad, alcanzando una matrícula total de 24.349 estudiantes. Estos kits deportivos que se distribuirán a todas las escuelas de la provincia se compraron con fondos de Lotería Chaqueña.

AIRES ACONDICIONADOS PARA DOS INSTITUCIONES DE VILLA ÁNGELA

El gobernador Zdero, junto a la vicegobernadora Schneider y la ministra Naidenoff, luego se trasladaron a la Escuela de Educación Primaria (EEP) Nº 663 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas” de Villa Ángela, oportunidad en que se entregaron aires acondicionados de ventana (de 5.000 frigorías) a la mencionada institución, así como también al Jardín de Infantes Nº 217 “Carlos Gruneisen”. Los equipos fueron adquiridos con fondos provinciales.

