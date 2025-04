EL GOBERNADOR ZDERO LANZÓ EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS “DEJANDO HUELLAS”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El programa, coordinado por el Ministerio de Producción, tiene como objetivo mejorar la salud animal y ambiental, promoviendo la tenencia responsable y la prevención de enfermedades.

Este viernes, el gobernador de la provincia Leandro Zdero, junto al ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, encabezó en Casa de Gobierno el lanzamiento del Programa de Protección de Animales Domésticos “Dejando Huellas”. Se trata de una iniciativa del Gobierno provincial que busca mejorar la salud animal y ambiental en poblaciones vulnerables, promoviendo la tenencia responsable y la prevención de enfermedades. “El objetivo es mejorar la salud no solo de los animales sino de toda la población”, remarcó el gobernador.

Participaron de la mesa de presentación el intendente de Resistencia, Roy Nikisch, el coordinador del programa Gabriel Aranda y la subsecretaria de Ganadería Mariela Casco. También estuvo presente la ministra de Educación Sofía Naidenoff.

En ese marco, el gobernador Zdero y el ministro Dudik firmaron convenios con el municipio de Resistencia y distintas entidades involucradas en el programa, para la integración de conocimientos, recursos y estrategias en la ejecución del mismo.

“Este programa se trata de unir esfuerzos, encontrar acompañamiento a una problemática que nos implica y necesita a todos; de unir voluntades que vienen trabajando en este tema para garantizar la salud no solo de los animales sino de toda la población chaqueña”, expresó el gobernador.

Así, aseguró que era una materia pendiente trabajar de manera integral en el abordaje de la salud y el bienestar de los animales. “Pretendemos poder articular acciones en toda la provincia con los gobiernos locales, desde el gobierno podemos involucrarnos respetando las jurisdicciones locales”, agregó.

“Tenemos el firme compromiso de que este no sea un programa más, sino que se articule de manera certera con todas las áreas”, cerró el mandatario.

En tanto el ministro Dudik puntualizó en que el programa considera un abordaje integral, con la noción de una “salud única” de la sociedad, los animales y el ecosistema. Además aseguró que no se trata de una iniciativa “aislada” sino que forma parte de una política sustentable definida por la gestión de gobierno. “Pensamos una provincia con un futuro productivo ligado a lo sustentable. Entendemos que los esfuerzos que podamos hacer en cada sector redundarán en eficacia y contundencia en la protección de los animales y su relación con la transmisión de enfermedades”, valoró.

Trabajo conjunto

Las entidades con las que el Gobierno de la provincia y el municipio firmaron los convenios de cooperación para la puesta en práctica de esta iniciativa son: Asociación de Abogados de San Martin (promueve estudio y mejoramiento de la legislación vigente); veterinarios Amigos del Impenetrable (que brindan atención veterinaria en zonas aisladas del Chaco); Red de Veterinarios en Catástrofes (que asisten a animales en desastres naturales); Consejo Veterinario del Chaco (que regula y supervisa la profesión en la provincia); Universidad Nacional del Nordeste y Facultad de Ciencias Veterinarias (que colaboran en investigación y pasantías).

El programa

El Programa «Dejando Huellas» es una iniciativa del Gobierno del Chaco para la protección y bienestar animal, ejecutada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible. Su objetivo principal es mejorar la salud animal y ambiental en poblaciones vulnerables, tanto urbanas como rurales, promoviendo la tenencia responsable y la prevención de enfermedades zoonóticas. Se basa en el concepto de «Una sola salud», que integra la salud humana, animal y ambiental para abordar problemas sanitarios de manera integral. Para ello, el programa articula acciones con distintos organismos y profesionales, incluyendo veterinarios, rescatistas y académicos.

