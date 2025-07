EL FULMINANTE TUIT DE MANU JOVE PARA RESPONDER A JAVIER MILEI: «NO SE BANCA EL VUELTO»

el periodista Manu Jove respondió a los agravios de Javier Milei, en lo que significó una nueva cruzada suya contra el periodismo. El Presidente había compartido una publicación que indicaba que Jove era una «lacra moral», sumando su ya conocida frase sobre que «no odiamos lo suficiente a los periodistas basura (90%)». En un extenso descargo a través de la red social X,, en lo que significó una nueva cruzada suya contra el periodismo. El Presidente había compartido una publicación que indicaba que Jove era una «lacra moral», sumando su ya conocida frase sobre que «no odiamos lo suficiente a los periodistas basura (90%)».

Ante esto, Manu se calzó el guante y salió al cruce del primer mandatario: «Señor Presidente, le aclaro en primer lugar que no me interesa en lo más mínimo cuántos perros tiene o la relación que mantiene con ellos, pero le cuento que la Quinta de Olivos es la residencia presidencial, no es su casa. Las modificaciones edilicias hechas allí deberían ser informadas en detalle públicamente«, comenzó indicando.