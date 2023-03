EL FISCAL AMAD RESPONDIÓ A CAPITANICH: «QUIERO INVESTIGAR QUIÉN LE DA APOYO LOGÍSTICO» A LA GUARDIA WASHEK

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El fiscal federal Carlos Amad se refirió al requerimiento de instrucción que presentó después de de que integrantes de la Guardia Washek retengan cuatro camionetas del Ministerio de Salud de la Nación. Esta presentación ante la Justicia Federal es por «amenazas, sedición, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad».

Ahora, Capitanich afirmó que percibe «operaciones del orden nacional, que actúan ciertos fiscales y ciertos jueces con una estrategia política que todo el tiempo busca desgastar la gestión de gobierno, provocar el caos e inducir al conflicto. Eso necesita que la Cámara de Diputados lo pueda investigar hasta las últimas consecuencias».

En respuesta a esto, Amad, en declaraciones a La Radio dijo: «Con el respeto que le tengo al señor gobernador, me parece que está equivocado. El habla de jueces, de fiscales, yo soy fiscal, pero voy a hablar por mí. Yo no me hago cargo de las operaciones que hagan las otras personas, yo me hago cargo de lo que hago yo. Desgastar al gobierno… yo no soy político yo soy un fiscal federal que hace su trabajo, no hago política, todo el mundo que me conoce sabe que no hago política».

Sin embargo, reconoció «tengo mi corazoncito, como tiene todo el mundo y saben a dónde, pero eso no me impide cumplir acabadamente con mi tarea«.

Redobló la apuesta al recordar que «el día 19 de mayo del 2020 no acordé con los violentos, no acordé con los sediciosos, yo no pacté con ellos. Hay que ver quién fue el que firmó y pactó a mí me consta que después de esto el gobierno hizo infructuosos esfuerzos para tratar de mejorar la situación, pero qué pasó en el medio no sé, eso ya será problema de ellos», en relación al acuerdo firmado entre la guardia Washek y la provincia en el 2020.

Retomando los hechos que lo llevaron al requerimiento de instrucción, dijo «voy a investigar este nuevo hecho, a mí no me interesa quién gobierne, me interesa que lo que hacen lo hagan bien en tanto y en cuanto no se mezcle con un delito federal, entonces yo quiero investigar a ver qué es lo que pasó, quiero saber de quién es la camioneta con la que se mueve la guardia Whasek, a quién le pertenece, quién paga el gasoil, quién paga la vestimenta de estos señores, quién paga los borceguíes, quién les da apoyo logístico a estos señores porque evidentemente estas personas no tendrían la capacidad económica para comprar una camioneta, ponerle gasoil, andar por los pagos, por el norte de la provincia haciendo procedimientos, uniformados no sé de dónde sacan el dinero».

«Yo quiero averiguar de dónde sacan el dinero, pero repito, yo no quiero esmerilar a nadie gastar a nadie, yo no hago operaciones políticas, de eso me vienen acusando varias personas», remarcó.

En el mismo sentido, dijo: «Yo no le llevo al juez de la mano para que firme nada, yo hago investigaciones serias y después el juez los termina procesando a todos, va al Tribunal Oral, el Tribunal Oral termina condenando».

«No voy a entrar en polémica con nadie, pero yo no soy quien tiene que dar explicaciones, yo vengo dando explicaciones desde el día uno», añadió y cerró: «No tengo nada que ver, ni con el gobernador, ni con la operación política, ni con ningún partido político, yo hago mi trabajo. Punto. Si ellos creen que yo hago operaciones políticas o tengo la orden, que vayan y me denuncien como corresponde ante el señor procurador general de la Nación».

