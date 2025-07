EL FILOSO POSTEO DE LA ESPOSA DE MAXIMILIANO SALAS CONTRA RACING: «NO LE DEBÉS NADA AL CLUB»

Fue entonces cuando llegó el mensaje que hizo estallar a los hinchas de Racing: «

No le debés nada al club. No saliste del Tita ni sos hincha de Racing, ya cumpliste. ¡Dejaste la vida en cada partido porque huevos te sobran!

‘Seguí demostrando’ que lo mejor está por venir», concluyó.

Como era de esperarse, los fanáticos del club de Avellaneda se lanzaron en contra de Magalí en redes sociales, dado que consideraron una ofensa el posteo que la mujer hizo a Salas.

Maximiliano Salas se entrenó en River: Gallardo lo quiere de arranque ante Platense

River se prepara para su estreno en el Torneo Clausura 2025, y la gran novedad en la semana fue la incorporación de Maximiliano Salas, que ya se entrenó a la par del plantel este jueves y podría debutar como titular este domingo ante Platense en el Monumental.

Marcelo Gallardo insistió fuerte por el delantero correntino, y ahora que ya firmó y el dinero de la cláusula fue depositado en Racing, el DT lo quiere cuanto antes en la cancha. Salas llega para ser el socio de Facundo Colidio en ataque, con una propuesta más dinámica, intensa y con presión alta, cualidades que no abundan en el plantel. La alternativa es Miguel Borja, que no ofrece el despliegue físico del ex Racing, pero que aporta gol: el colombiano siempre responde en el área.

La otra gran incógnita es cómo suplir la salida de Franco Mastantuono, vendido al Real Madrid. En principio, Gallardo probará con Giuliano Galoppo como interno y liberará a Nacho Fernández unos metros más arriba. La estructura del mediocampo la completa Kevin Castaño, uno de los puntos altos del equipo.

En defensa, el foco estará puesto en los laterales mundialistas: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña buscarán consolidarse como titulares indiscutidos, tanto en fase defensiva como ofensiva. En el fondo, Paulo Díaz es fija tras un sólido Mundial de Clubes y su compañero sería Lucas Martínez Quarta, a pesar de la crítica por su error frente a Inter en Estados Unidos.

El posible 11 once de River ante Platense en el debut del Torneo Clausura 2025

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Miguel Borja. El Muñeco espera por Salas hasta el final. Si lo ve bien, lo manda a la cancha. Caso contrario, Borja al ruedo.