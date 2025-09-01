EL EXFUTBOLISTA QUE SE RETIRÓ Y AHORA SE DEDICA A UN NUEVO DEPORTE: QUIÉN ES

De regreso a su país tras Brasil 2014, vivió su mejor etapa en Colo-Colo, consolidándose en la selección chilena y ganando las históricas Copas América de 2015 y 2016. Cerró su carrera en Universidad de Chile y Coquimbo Unido, retirándose en 2021 tras una trayectoria marcada por el éxito.

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines, Beausejour encontró en el pádel una nueva pasión, compartiendo momentos y partidos con antiguos compañeros de “La Roja” como Matías Fernández y Gonzalo Jara.

Al mismo tiempo, mantiene su vínculo con el fútbol desde la televisión, realizando análisis sobre el desempeño actual de su amada selección chilena.