EL EXDIPUTADO DEL PORNOZOOM IRÁ A JUICIO

El exdiputado Juan Emilio Ameri, quien ganó notoriedad tras protagonizar una escandalosa escena sexual durante una sesión virtual de la Cámara Baja, fue citado a juicio por el delito de «estorbo del acto funcional».

El fiscal general Francisco Snopek ratificó la acusación penal formalizada el 10 de septiembre del año pasado contra el exdiputado que fue grabado en plena sesión, besando el pecho de una mujer durante una sesión que se realizó el 25 de septiembre de 2020.

Luego de meses de investigación tras dos denuncias, el fiscal Snopek pidió que el caso sea llevado a juicio, mientras que la defensa de Ameri pidió su sobreseimiento argumentando que no había dolo en su conducta, pero el juez coincidió con la fiscalía.

La primera denuncia fue radicada ese mismo 25 de septiembre por el abogado Federico Alejandro Dávila por el delito de exhibiciones obscenas. Luego, se sumó la presentación de Fernando Miguez ante el Juzgado Federal N°12, el cual se declaró incompetente en razón del territorio y la remitió al fuero federal de Salta.

Ameri había asumido en 2019 como diputado y esa misma noche del escándalo presentó la renuncia a su cargo. «Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió», escribió en una carta dirigida a Massa.

