EL DOLOROSO MENSAJE DE LA NOVIA DEL PLAYERO MUERTO EN ROSARIO: «ES UN HASTA LUEGO MI VIDA»

Bruno Bussanich tenía 25 años y fue asesinado por un sicario mientras trabajaba en una estación de servicio.

Tras la muerte de Bruno Bussanich, el playero que murió baleado por un sicario en Rosario este sábado, su novia publicó un desgarrador mensaje de despedida.

«Cuídanos desde donde quieras que estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños», indicó su pareja conmovida.

«Ver cómo hablaban de Bruno me llena el alma, sin dudas él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, siempre con esa hermosa sonrisa a pesar de todo. Él era demasiado para este mundo, por eso le tocó irse a un lugar mejor», así lo describió su novia, quien acudió a las redes sociales para descargar el dolor por la muerte de Bruno.

«¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más», se preguntó la mujer totalmente destrozada.

«No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podés salir de tu casa porque corrés riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ», suplicó pocas horas después de enterarse de la triste noticia. «Me duele tanto el corazón, destruyeron mi familia», escribió en la misma red social.

La víctima tenía tan solo 25 años. Trabajaba atendiendo al público en la estación de servicio Puma,sobre calle Mendoza. Sin embargo, este sábado en el que se produjo el asesinato, estaba de turno en los surtidores.

En el momento exacto de la tragedia, Bussanich se encontraba dentro de una cabina del establecimiento frente a una computadora, cuando el sicario le disparó tres veces en la cabeza. De forma inmediata, después de ser impactado por las balas, cayó desvanecido al piso.